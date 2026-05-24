قداسة البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قال فيها:

فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، يسعدني بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مصلين أن يوفق الله جهودكم الحثيثة لنشر الوعي وإعلاء شأن بلادنا الغالية بالفكر المستنير وترسيخ ثقافة المواطنة والحوار والعيش المشترك في كل الربوع.

واختتم : دمتم محروسين في حفظ الله وعنايته.