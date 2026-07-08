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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التقديم ينتهي 30 يوليو الجاري.. الإسكان تطرح 229 وحدة سكنية في 7 مدن (رابط كراسات الشروط)

جانب من الوحدات
جانب من الوحدات
آية الجارحي

30 يوليو ينتهي موعد التقديم على شقق لهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والبالغ عددها 229 وحدة سكنية موزعة في 7 مدن.

يأتي ذلك ضمن خطة الهيئة لتوفير وحدات سكنية متنوعة تلائم احتياجات المواطنين وتدعم فرص التملك.


 

أماكن طرح شقق تعاونيات البناء والإسكان 2026


تشمل الوحدات السكنية المطروحة  7 مدن ومحافظات 
القاهرة الجديدة
6 أكتوبر
بدر
العاشر من رمضان
15 مايو
السويس
بورسعيد
 


مساحات شقق تعاونيات البناء والإسكان


أوضحت الهيئة أن الوحدات المطروحة تتنوع مساحاتها لتناسب مختلف الاحتياجات، حيث تبدأ المساحات من 47 مترًا مربعًا وتصل إلى 155 مترًا مربعًا.


شروط حجز شقق تعاونيات البناء والإسكان 2026

  • ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا وقت الحجز.
  • أن يكون مصري الجنسية ومن الأشخاص الطبيعيين.
  • عدم سبق استفادة المتقدم أو زوجته أو أبنائه القصر من وحدات أو أراضٍ بمشروعات الإسكان الاجتماعي أو التعاوني.
  • يقتصر الحجز على وحدة سكنية واحدة للأسرة الواحدة.


حددت الهيئة عددًا من الضوابط للحجز والتخصيص، أبرزها:


شراء كراسة الشروط من مقار الهيئة المعتمدة.
الالتزام بالشروط والضوابط الواردة بكراسة الشروط.
سداد المبالغ المالية المطلوبة وفق المواعيد المحددة.
التخصيص يتم من خلال قرعة علنية بين المتقدمين المستوفين للشروط.
يحق للمتقدم الذي يسدد كامل ثمن الوحدة اختيار وحدته قبل إجراء القرعة.


 كراسة الشروط


تتيح الهيئة كراسات الشروط والمواصفات اعتبارًا من يوم الإثنين 6 يوليو 2026 وحتى الخميس 30 يوليو 2026 من خلال:
المقر الرئيسي للهيئة.
فرع الهيئة بمحافظة السويس.
فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد.
 

للاطلاع على كراسات الشروط عبر هذا الرابط 

https://chc-egypt.com/%d8%ad%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7/


أسعار شقق تعاونيات البناء والإسكان 2026


تختلف أسعار الشقق على حسب المدينة والمساحة، وتظهر كراسات الشروط اسعار كافة الوحدات السكنية المطروحة.


قرعة تخصيص الوحدات


أكدت الهيئة أن قرعة التخصيص العلنية ستجرى وفق المواعيد المحددة بكراسة الشروط، وذلك على النحو التالي:


مشروعات القاهرة الجديدة و6 أكتوبر وبدر و15 مايو والعاشر من رمضان بمقر الهيئة الرئيسي.


مشروع السويس بفرع الهيئة بمحافظة السويس.


مشروع بورسعيد بفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد.


 


وأكد اللواء مهندس وليد البارودي، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن الطرح الجديد يأتي في إطار جهود وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية بمواقع متميزة وأسعار تنافسية، بما يسهم في زيادة فرص التملك للمواطنين ودعم التنمية العمرانية في المدن الجديدة

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