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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مواعيد التحويلات وأولوية التخصيص بالمرحلة الـ11 من "بيت الوطن"

راندة المنشاوي
راندة المنشاوي

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمرار استقبال التحويلات الخاصة لاستكمال قيمة الدفعة المقدمة لقطع الأراضي، ضمن المرحلة الحادية عشرة من مشروع “بيت الوطن”، والتي تمثل 25% من قيمتها قطعة الأرض المراد حجزها، مع السماح باستقبال تحويلات جديدة وذلك حتى 15 يونيو 2026.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أنه سيبدأ استقبال التحويلات التنشيطية (أولوية التخصيص) اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 ولمدة 10 أيام عمل، وذلك من خلال تحويل مبلغ لا يقل عن 3050 دولارًا أمريكيًا.

4543 قطعة أرض

وأوضحت الوزيرة أن الطرح الحادي عشر من مشروع "بيت الوطن" يضم 4543 قطعة أرض بمواقع متميزة داخل 22 مدينة جديدة، هي: القاهرة الجديدة، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، 15 مايو، 6 أكتوبر، العبور، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، 6 أكتوبر الجديدة، أسيوط الجديدة، العاشر من رمضان، السادات، الفيوم الجديدة، سوهاج الجديدة، بدر، المنيا الجديدة، سفنكس الجديدة، أسوان الجديدة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة، وبرج العرب الجديدة.

زيادة عدد قطع الأراضي

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أنه يتم دراسة زيادة عدد قطع الأراضي المطروحة ضمن المرحلة الحالية، بما يسهم في زيادة فرص المتقدمين للحصول على قطعة أرض.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن برنامج “بيت الوطن” يهدف في الأساس إلى دعم المصريين العاملين بالخارج وتمكينهم من تملك أراضي سكنية في وطنهم بشروط ميسرة تضمن تكافؤ الفرص، مشيرة إلى حرص الوزارة على تحقيق تلك الأهداف، وذلك من خلال تخصيص قطعة أرض واحدة فقط لكل حاجز- حتى في حال قيامه بإجراء أكثر من تحويل مالي- حيث يتم تسجيل تحويل واحد فقط، على أن تُسجل باقي المبالغ بعد الانتهاء من تسجيل جميع التحويلات الخاصة بباقي الحاجزين، وذلك في حال توافر أراضي، ووفقًا لأولوية وصول التحويلات بحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري.

كما شددت الوزيرة على عدم السماح بالتنازل عن قطعة الأرض أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات القانونية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من جهاز المدينة المختص، وسداد المصروفات الإدارية المقررة وفقًا للائحة العقارية المعمول بها لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها.

حجز القطعة الجديدة

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ضرورة كتابة كود حجز القطعة الجديدة المراد حجزها بالتحويلات التنشيطية الخاصة بأولوية التخصيص، وفى حالة وصول الحوالة التنشيطية بدون كود حجز سيتم تسجيلها باسم القائم بالتحويل البنكى، موضحًا أن أولوية التخصيص تتم بمنتهى الشفافية، وفقًا للتقرير الوارد من البنك المركزي المصري، وبحسب أولوية وصول التحويلات اعتبارًا من تاريخ بدء استقبال التحويلات التنشيطية.

تحويل الأرصدة

وأشار إلى أن وزارة الإسكان كانت قد أتاحت للحاجزين ضمن المرحلة الحادية عشرة من مشروع “بيت الوطن” إمكانية تحويل الأرصدة خلال الفترة من 15 مارس 2026 وحتى 15 يونيو 2026، كما سيتم استقبال التحويلات التنشيطية اعتبارًا من 23 يونيو 2026 ولمدة 10 أيام عمل، بما يتيح للراغبين في الحجز الوقت الكافي لتحويل المبالغ المطلوبة دون تأثر بأسبقية الإجراءات البنكية أو البنك المُحوِّل منه.

وفيما يتعلق بطلبات الاسترداد، أوضح نائب وزيرة الإسكان أنه في ضوء ما أُثير مؤخرًا بشأن تأخر بعض طلبات الاسترداد، فقد عملت الوزارة على تبسيط الإجراءات وتسريعها في إطار خطة التحول الرقمي التي تنفذها، حيث أصبح من الممكن الاستعلام إلكترونيًا عن أي متأخرات مستحقة على العميل بالمشروع في اليوم نفسه، على أن يتم تنفيذ طلب الاسترداد خلال مدة لا تتجاوز 40 يومًا كحد أقصى.

الإسكان المجتمعات العمرانية بيت الوطن حجز قطع الاراضي المصريين في الخارج

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