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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

3600 فرصة جديدة .. تفاصيل طرح بيت الوطن 2026

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاستعداد لطرح المرحلة الحادية عشرة من مشروع "بيت الوطن" للمصريين العاملين بالخارج، والتي تتضمن إتاحة 3600 قطعة أرض بمواقع متميزة داخل عدد من المدن الجديدة، في إطار جهود الدولة لتوفير فرص تملك متنوعة للمصريين المقيمين خارج البلاد وتعزيز ارتباطهم بالوطن.

و"بيت الوطن" أحد أبرز المشروعات التي أطلقتها وزارة الإسكان للمصريين بالخارج، حيث حقق منذ انطلاقه عام 2012 إقبالًا كبيرًا بفضل المواقع المميزة والتيسيرات التي يوفرها للحاجزين.

22 مدينة ضمن الطرح الجديد لبيت الوطن 

ويشمل الطرح الجديد أراضي سكنية موزعة على 22 مدينة جديدة، هي:القاهرة الجديدة، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، 15 مايو، 6 أكتوبر، العبور، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، 6 أكتوبر الجديدة، أسيوط الجديدة.

بالإضافة إلي  العاشر من رمضان، السادات، الفيوم الجديدة، سوهاج الجديدة، بدر، المنيا الجديدة، سفنكس الجديدة، أسوان الجديدة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة، وبرج العرب الجديدة.

3600 قطعة أرض بمواقع متميزة

ووفقًا لما أعلنته وزارة الإسكان، يتضمن الطرح الجديد نحو 3600 قطعة أرض موزعة على عدد من المدن العمرانية الجديدة، بما يوفر خيارات متنوعة للراغبين في بناء مسكن خاص أو الاستثمار العقاري داخل مصر.

فرص تملك للمصريين العاملين بالخارج

وأكدت وزارة الإسكان أن المشروع يستهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المصريين المقيمين بالخارج لتملك أراضٍ سكنية داخل المدن الجديدة، بما يواكب خطط التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة في مختلف المحافظات.

و يساهم المشروع في دعم الروابط بين المصريين بالخارج ووطنهم الأم، من خلال توفير أراضٍ ووحدات سكنية في مناطق تتمتع ببنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة.

نجاح مستمر منذ 2012

ومنذ إطلاق مشروع "بيت الوطن" عام 2012، شهد المشروع نجاحًا ملحوظًا من خلال طرح آلاف الأراضي والوحدات السكنية بمختلف المراحل، وهو ما جعله أحد أهم المشروعات العقارية الموجهة للمصريين العاملين بالخارج.

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