منها القاهرة الجديدة والشيخ زايد .. خريطة أراضي بيت الوطن 2026

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المدن التي يشملها الطرح ال ١١ من بيت الوطن، وتشمل ٢٢ مدينة وذلك للمصريين العاملين في الخارج .

أماكن طرح اراضي بيت الوطن 2026

وعن مدن الطرح هي: القاهرة الجديدة، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، 15 مايو، 6 أكتوبر، العبور، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، 6 أكتوبر الجديدة، أسيوط الجديدة، العاشر من رمضان، السادات، الفيوم الجديدة، سوهاج الجديدة، بدر، المنيا الجديدة، سفنكس الجديدة، أسوان الجديدة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة، وبرج العرب الجديدة.

وكانت قد مد الوزارة فترة استقبال التحويلات البنكية من المصريين بالخارج لتسجيلها كأرصدة لهم، تمهيدًا للحجز بالمرحلة الـ 11 بمشروع "بيت الوطن"، وذلك حتى 30 مايو 2026.

عدد قطع الاراضي

ويضمن الطرح الجديد وفقا لما أعلنته الوزارة (3600) قطعة أرض بمواقع متميزة بعدد من المدن الجديدة.

وأكدت وزيرة الإسكان حرص الوزارة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المصريين المقيمين بالخارج لتحقيق رغبتهم في تملك وبناء مسكنهم الخاص، وتعزيز ارتباطهم بوطنهم الأم، مشيرةً إلى أن مشروع "بيت الوطن" حقق نجاحًا كبيرًا ولاقى إقبالًا واستحسانًا منذ إطلاقه في عام 2012، حيث تضمن طرح آلاف الأراضي والوحدات السكنية بأنماط متنوعة.