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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإسكان تطرح قطع أراضٍ استثمارية متميزة بـ3 مدن جديدة

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان
آية الجارحي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح عدد من قطع الأراضي الاستثمارية المتميزة بمدن العلمين الجديدة والعاشر من رمضان وحدائق العاشر، وذلك حتى يوم 15 يونيو الجاري.

يأتي ذلك  تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، بالتوسع في إتاحة الفرص الاستثمارية المتنوعة، وتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدن الجديدة، ودعم الأنشطة الخدمية والتعليمية والتجارية والعمرانية بها.

وأكدت الوزارة أن هذا الطرح يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار بالمدن الجديدة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في توفير الخدمات المتكاملة ودعم خطط التنمية العمرانية المستدامة، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية بمختلف المدن الجديدة.

 قطع الأراضي الاستثمارية

وأضافت وزارة الإسكان أنه تم إتاحة قطع الأراضي الاستثمارية من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة خدمات المستثمرين على الرابط https://assign.newcities.gov.eg/ والتابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يتيح للمستثمرين والراغبين في التقدم والاطلاع على تفاصيل الطرح والاشتراطات البنائية وآليات السداد وكافة الإجراءات الخاصة بالحجز.

 العلمين الجديدة

وفي مدينة العلمين الجديدة، تم طرح قطعة الأرض رقم (75.74) بمساحة 11,749 مترًا مربعًا بمنطقة الخدمات المركزية، بنشاط تعليمي (مدرسة)، كما تم طرح قطعة الأرض رقم (2) بمساحة 47,754 مترًا مربعًا بجوار الأكاديمية البحرية، بنشاط عمراني متكامل، بالإضافة إلى قطعة الأرض رقم (4) بمساحة 2,296 مترًا مربعًا بالمنطقة الواقعة بجوار المدينة التراثية، بنشاط تجاري إداري سكني.

حدائق العاشر من رمضان

وفي مدينة حدائق العاشر من رمضان، شملت الفرص الاستثمارية المطروحة قطعة الأرض رقم (2/1) بمنطقة قرية المعرفة، بمساحة 120,784 مترًا مربعًا، بنشاط تعليمي (جامعة)، وقطعة الأرض رقم (1) بمنطقة خدمات حي الشرق (20)، بمساحة 2,162 مترًا مربعًا، بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات، إلى جانب قطعة الأرض رقم (20) بمنطقة خدمات حي السنابل (21)، بمساحة 1,548 مترًا مربعًا، بنشاط تجاري.

مدينة العاشر من رمضان

في السياق ذاته، تم طرح عدد من قطع الأراضي بمدينة العاشر من رمضان عبر الموقع الإلكتروني لبوابة خدمات المستثمرين، وتشمل القطعة رقم (18) بمركز الحي الرابع، بمساحة 26,288 مترًا مربعًا، بنشاط عمراني مختلط، والقطعة رقم (5) بمجاورة (78) بالحي الحادي عشر، بنشاط تجاري إداري، والقطعة رقم (8/2) بمركز خدمات الحي الخامس عشر، بمساحة 869 مترًا مربعًا، بنشاط تجاري.

كما تم طرح القطعتين رقمي (391) و(392) بالمنطقة الصناعية شرق (B4)، بمساحة 1,638 مترًا مربعًا لكل قطعة، بنشاط صناعي (فيما عدا الصناعات الدوائية والغذائية)، وذلك في إطار دعم الأنشطة الصناعية وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين.

الإسكان المجتمعات العمرانية العلمين الجديدة العاشر من رمضان حدائق العاشر طرح قطع اراضي

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