وزيرة الإسكان تتابع أعمال النظافة والصيانة والتصدي للمخالفات بالمدن الجديدة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود أجهزة المدن الجديدة في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمرافق والبنية التحتية، وأعمال النظافة والتجميل، إلى جانب حملات إزالة الإشغالات والتعديات والمخالفات، بما يسهم في توفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين وتحقيق أعلى مستويات جودة الحياة.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة بالمدن الجديدة، ورفع كفاءة المرافق العامة، والحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي، بما يضمن استدامة جودة الخدمات وتحسين مستوى معيشة السكان، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خطط متكاملة لرفع كفاءة الخدمات الأساسية بالمدن الجديدة، بما يواكب معدلات النمو العمراني والسكاني المتزايدة، ويعزز من قدرة المدن الجديدة على تقديم خدمات مستدامة تلبي احتياجات المواطنين.

وأضافت وزيرة الإسكان أن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل أجهزة المدن، مؤكدةً أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الإدارات التنفيذية وشركات التشغيل والصيانة، وسرعة التعامل مع الملاحظات والشكاوى، بما يضمن تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة عمرانية متكاملة وآمنة للسكان.

وتلقت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا بشأن جهود أجهزة عدد من المدن الجديدة، حيث شهدت مدينة المنيا الجديدة تنفيذ أعمال مكثفة للنظافة والتجميل بعدد من الأحياء والمناطق الحيوية، شملت الحيين الأول والثالث، وميدان الشباب بالحي الرابع، وحي القرنفل، ومنطقة الزهراء، ومشروعات «دار مصر» و«جنة مصر»، ومنطقة الامتداد، ومحيط جامعة دراية، مع استمرار الحملات اليومية ورفع المخلفات للحفاظ على بيئة صحية وآمنة للسكان.

وبالتوازي مع جهود النظافة، تم تنفيذ أعمال تطوير وصيانة ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بمختلف الأحياء، من خلال اصطفافات ميدانية لفرق التشغيل والصيانة ومعدات التدخل السريع، والتأكد من جاهزية الأطقم الفنية للتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة، بما يضمن استمرارية الخدمة وتعزيز معدلات الأمان للمواطنين.

مدينة الشروق

وفي مدينة الشروق، واصل جهاز المدينة تنفيذ منظومة متكاملة للنظافة تشمل رفع المخلفات.

، كما تم التوجيه بزيادة أعداد المعدات والعمالة، وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية، وتوفير الدعم اللازم لشركات النظافة، لضمان الوصول إلى أفضل مستوى من الخدمات والحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة.

حدائق أكتوبر

وفي مدينة حدائق أكتوبر، تواصل فرق العمل تنفيذ حملات رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بعدد من المناطق، شملت منطقة «ابني بيتك 3» (التي تحمل حاليًا اسم «الفيروز»)، ومنطقة الأندلس، والطريق الأوسطي، مع المتابعة المستمرة للأعمال للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين جودة البيئة العمرانية بمختلف أنحاء المدينة.

الشيخ زايد

وفي مدينة الشيخ زايد، تواصل معامل مياه الشرب أعمال المتابعة والتحاليل الدورية على مدار الساعة لمراحل إنتاج وتنقية المياه، بدءًا من المأخذ وحتى وصول المياه إلى الشبكات، من خلال إجراء الفحوصات المعملية المستمرة ومراقبة كفاءة منظومة التنقية، بما يضمن توفير مياه شرب آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية والصحية.

مدينة بدر

وفي مدينة بدر، أوضح التقرير انتظام العمل بمواقف النقل الجماعي والخدمات المرتبطة بها، والتأكد من انتظام حركة المركبات وخطوط السير، وتوافر وسائل النقل والخدمات اللازمة للمواطنين، مع استمرار التواجد الميداني للإدارات المختصة لضمان تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.

مدينة الفيوم الجديدة

وفي مدينة الفيوم الجديدة، تابعت وزيرة الإسكان جاهزية محطات المرافق وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والإنارة، وتوفير المعدات الإضافية وخطط الطوارئ اللازمة للتعامل الفوري مع أي مستجدات أو أعطال، بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين.

العاصمة الجديدة

وفي العاصمة الجديدة، تم رفع درجة الجاهزية بكافة القطاعات الخدمية والتشغيلية، حيث جرى تشكيل غرفة طوارئ تعمل على مدار الساعة لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو أعطال، مع التنسيق المستمر بين الإدارات المختصة وشركات التشغيل والصيانة لضمان سرعة الاستجابة والحفاظ على كفاءة المرافق والخدمات المختلفة.

وشملت الأعمال تكثيف حملات النظافة بالمحاور والميادين الرئيسية، ورفع المخلفات بصورة دورية، إلى جانب تعزيز أعمال الزراعة وتنسيق المواقع وصيانة المسطحات الخضراء والحدائق، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتحسين جودة البيئة العمرانية.

كما تم تكثيف أعمال المتابعة الميدانية للمرافق والخدمات العامة، والتأكد من جاهزية المنشآت الخدمية والمناطق الحيوية لاستقبال المترددين عليها، مع توفير فرق الطوارئ والانتشار الميداني المستمر لمتابعة مختلف القطاعات والتعامل السريع مع أي ملاحظات، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة وتحقيق أعلى مستويات الراحة لسكان ورواد العاصمة الجديدة.

وفي إطار الحفاظ على الانضباط العام والنسق الحضاري، نفذ جهاز مدينة العاشر من رمضان حملات موسعة استهدفت المحاور الرئيسية والأحياء السكنية المختلفة، وأسفرت عن إزالة عدد من الإشغالات العشوائية والمخالفات المتنوعة، إلى جانب إيقاف محاولات للبناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما واصلت أجهزة المدن المختلفة تكثيف أعمال الزراعة والتجميل وتنسيق المواقع العامة وصيانة المسطحات الخضراء والحدائق، إلى جانب استمرار عمل غرف العمليات وفرق الطوارئ والمتابعة الميدانية على مدار الساعة، لضمان سرعة الاستجابة لأي ملاحظات أو بلاغات والحفاظ على كفاءة المرافق والخدمات.