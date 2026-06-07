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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

في 4 مناطق .. "الإسكان" تطرح عددا من قطع الأراضي الاستثمارية المتميزة

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
آية الجارحي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح عدد من قطع الأراضي الاستثمارية المتميزة بمدن "6 أكتوبر والسويس الجديدة والعبور وناصر الجديدة"، وذلك حتى يوم 15 يونيو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، بالتوسع في إتاحة الفرص الاستثمارية المتنوعة، ودعم الأنشطة الخدمية والتعليمية والتجارية والعمرانية بها.د

أكدت الوزارة أن طرح هذه الأراضي يأتي ضمن توجهات الدولة لتنشيط الاستثمار بالمدن الجديدة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم توفير خدمات متكاملة للمواطنين، ويعزز جهود التنمية العمرانية المستدامة، ويسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي بمختلف المدن الجديدة.

 إتاحة قطع الأراضي الاستثمارية

وأضافت وزارة الإسكان أنه تم إتاحة قطع الأراضي الاستثمارية من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة خدمات المستثمرين على الرابط https://assign.newcities.gov.eg/ والتابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يتيح للمستثمرين والراغبين في التقدم والاطلاع على تفاصيل الطرح والاشتراطات البنائية وآليات السداد وكافة الإجراءات الخاصة بالحجز.

 مدينة 6 أكتوبر

ففي مدينة 6 أكتوبر، تم طرح 6 قطع أراضٍ استثمارية متميزة تشمل قطعة رقم (16، 18) بنشاط مخازن غذائية المحور المركزي الصناعي – امتداد المنطقة الصناعية السادسة بمساحة: 6634.95 م² وقطعه رقم (7/1/4) بنشاط خدمي (صيانة سيارات) الفاصل السكني الصناعي بمساحة: 10194.5 م²، ونشاط حضانة بقطعة رقم (3) خدمات مجاورة 13 و14 بمنطقة غرب سوميد بمساحة 1800م²، ونشاط فندقي تجاري بقطعة رقم (6/10) خدمات الحي الثالث والرابع بمساحة: 1596 م²، ونشاط تجاري بقطعة رقم (46) خدمات منطقة أرض القرعة 2000 قطعة بمساحة 10020.95 م².

مدينة السويس الجديدة

وفي مدينة السويس الجديدة، تم طرح قطعة الأرض رقم 130 بنشاط سكني فندقي تجاري بمساحة 9663 متر مربع بالمنطقة الاستثمارية، والقطعة رقم 128 بنشاط سكني فندقي تجاري بمساحة 13161 متر مربع بالمنطقة الاستثمارية – حي الاستثمار، والقطعة رقم 16 بنشاط تجاري إداري بمساحة 720 مترا بمنطقة عتاقة الصناعية – منطقة الخدمات.
 

مدينة العبور

وفي مدينة العبور، تم طرح قطعة الأرض رقم (6) بمنطقة خدمات مشروع دار مصر بالحي الترفيهي، بمساحة 7079 مترًا مربعًا، بنشاط تجاري وإداري وترفيهي، وقطعة الأرض رقم (25) بمركز الحي التاسع بمساحة 644 مترًا مربعًا بنشاط تجاري، ويتضمن الطرح أيضًا قطعة الأرض رقم (2) بلوك (20042) بمنطقة الامتداد بمساحة 927 مترًا مربعًا بنشاط إداري، وقطعة أرض بمركز الخدمات الفرعي رقم (5) بالحي السابع بمساحة 12,258 مترًا مربعًا بنشاط تعليمي (مدرسة).

مدينة ناصر الجديدة 

وفي مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، تضمنت الفرص الاستثمارية المطروحة قطعة أرض رقم (3) بالمجاورة الرابعة بالحي الثاني بنشاط بلوك سكني، بمساحة إجمالية تبلغ 10,979 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى قطعة أرض رقم (10) بمركز الخدمات الرئيسي بنشاط تجاري، بمساحة 664 مترًا مربعًا.

أراضي طرح اراضي 6 أكتوبر السويس الجديدة العبور ناصر الجديدة الفرص الاستثمارية أسيوط

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