قداسة البابا تواضروس يلتقي مجموعة جديدة من ممثلي الكليات والمعاهد الكنسية

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لقاءً اليوم الأحد، مع مجموعة جديدة من ممثلي عدد من المعاهد الكنسية من إيبارشيات المهجر، وذلك بمقر أكاديمية مار مرقس القبطية بمركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

يأتي هذا اللقاء - وهو السادس - ضمن سلسلة لقاءات تعقد مع الكليات والمعاهد التعليمية الكنسية، وخلاله تم التعريف بأكاديمية مار مرقس القبطية، والاستماع لآراء ومقترحات الحضور بخصوص تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمعايير الجودة الأكاديمية في الكليات اللاهوتية والمعاهد الكنسية المعترف بها في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

شارك في اللقاء وفود من كل من كلية القديس أثناسيوس والقديس كيرلس اللاهوتية بلوس أنچلوس (ACTS)، وكلية البابا شنودة الثالث اللاهوتية بنيوچيرسي، وكلية القديس أثناسيوس اللاهوتية بملبورن (SAC)، وجامعة هولي صوفيا،.

حضر اللقاء أصحاب النيافة الأنبا سرابيون مطران لوس أنچلوس، والأنبا ديڤيد أسقف نيويورك ونيوإنجلند، والأنبا كيرلس الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس، والأنبا جابرييل الأسقف العام والنائب البابوي لنيوچيرسي، والأنبا رويس الأسقف العام لآسيا والمشرف على إيبارشية ملبورن.