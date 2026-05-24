قداسة البابا تواضروس يهنئ رئيس الوزراء بعيد الأضحى

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحلول عيد الأضحى المبارك.

وجاءت تهنئة قداسته من خلال برقية جاء نصها كالتالي: "الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي،

رئيس مجلس الوزراء، بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، يسرني أن أبعث لدولتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، طالبين من الله أن ينعم عليكم بوافر الصحة ويوفق سعيكم في طريق تنمية مصر في جميع النواحي، دمتم محفوظين بعناية الله".