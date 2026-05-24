قداسة البابا تواضروس يهنئ وزير الدفاع بعيد الأضحى

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة للفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع والإنتاج الحربي بحلول عيد الأضحى المبارك، وقال قداسته في نص البرقية:

السيد الفريق أشرف سالم زاهر

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسعدني أن أهنئ سيادتكم وقادة الأفرع الرئيسية، وجميع رجال القوات المسلحة المصرية، من ضباط وضباط صف وجنود، بحلول عيد الأضحى المبارك، مصلين أن ينعم الله عليكم بموفور الصحة ويوفق خطاكم وكل أعمالكم لمواجهة جميع التحديات في سبيل حماية أمن وأمان وطننا الغالي مصر.