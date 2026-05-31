التعليم العالي: خطة صيفية شاملة للأنشطة الطلابية داخل الجامعات والمعاهد المصرية

• تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي..



. دعم وتمويل أفكار الطلاب المبتكرة

• تأهيل شباب أعضاء هيئة التدريس على مهارات التواصل والتأثير والوعي بالقضايا القومية

• “أسرة مستقرة.. مجتمع متماسك”.. فعاليات توعوية وفنية داخل الجامعات تزامنًا مع عام الأسرة والسلام 2026

• إطلاق مسابقة “متصدقش” لإنتاج محتوى إعلامي وأفلام قصيرة لمحاربة الشائعات وتصحيح المفاهيم المغلوطة

• “مهرجان طرب” يعود في موسمه الثاني لدعم المواهب الفنية وتعزيز الهوية الوطنية

• استمرار أعمال مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية واستكمال رفع المعايير على منصة الأنشطة بالمجلس الأعلى للجامعات





في إطار إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى بناء شخصية طلابية متكاملة، وتعزيز دور الأنشطة الطلابية في تنمية الوعي الوطني والمجتمعي، وتنفيذًا لتوجيهات د.عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بربط الأنشطة الطلابية بقضايا التنمية وبناء الإنسان، تواصل الوزارة تنفيذ خطة صيفية شاملة للأنشطة الطلابية داخل الجامعات والمعاهد المصرية، تتضمن محاور متنوعة في مجالات الابتكار والتوعية والتأهيل والثقافة والفنون والعمل التطوعي، وبما يحقق التكامل مع خطط الدولة في بناء الإنسان المصري.





وفي هذا السياق، أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة أطلقت مبادرة “وفّرها.. تنوّرها” في إطار سياسات الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحويل أفكار الطلاب المبتكرة إلى مشروعات تطبيقية قابلة للتنفيذ من خلال التعاون بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا وقطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة تنفذ إستراتيجية متكاملة لبناء الوعي المجتمعي لدى طلاب الجامعات ، وتعزيز ثقافة الابتكار والاستخدام الآمن للتكنولوجيا، ومواجهة الشائعات، وتنمية التفكير النقدي، وذلك من خلال تعاون موسع مع وزارات الشباب والرياضة والأوقاف والثقافة وغيرها من الجهات الوطنية المعنية، بما يعكس تكامل الجهود في إعداد جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



كما أشار المتحدث الرسمي إلى إطلاق “مبادرة الوعي الرقمي” الهادفة إلى تعزيز الاستخدام الواعي والمسؤول للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي بين طلاب الجامعات، وتنمية مهارات التحقق من المعلومات والتفكير النقدي في مواجهة الشائعات والمحتوى المضلل، بما يسهم في بناء وعي رقمي آمن ومسؤول لدى الشباب.



واختتم المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد على أنه سيتم عقد لقاءات دورية مع الاتحادات والأسر الطلابية بمختلف الجامعات خلال الإجازة الصيفية، لمناقشة مبادرة وفرها تنورها وايضاً لزيادة وتنمية الوعي.



وأكد الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن الوزارة تمتلك خطة طموحة للأنشطة الطلابية خلال الإجازة الصيفية، تشمل برامج متكاملة في الأنشطة التوعوية والتثقيفية والفنية والابتكارية، بما يتماشى مع احتياجات المجتمع وخطة الدولة، وبالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.



وفي محور الابتكار والاستدامة، أوضح الدكتور كريم همام إطلاق “مسابقة إدارة المخلفات بالجامعات”، والتي تهدف إلى تشجيع طلاب الجامعات على تقديم حلول مبتكرة ومستدامة لإدارة المخلفات داخل الحرم الجامعي، بما يسهم في خلق بيئة جامعية نظيفة وصحية، ودعم مفاهيم الاقتصاد الدائري وتحويل المخلفات إلى موارد، مع تعزيز العمل الجماعي وتحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.



كما أشار إلى إطلاق “تحدي الابتكار الرقمي لترشيد استهلاك الطاقة”، والذي يستهدف ابتكار تطبيقات وحلول رقمية تسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة داخل الجامعات، بالاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يعزز مفهوم الجامعات الذكية والمستدامة.



وفي محور التأهيل والتدريب وبناء القدرات، أوضح الدكتور كريم أن الخطة تتضمن تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية لشباب أعضاء هيئة التدريس من الهيئة المعاونة، تتناول مهارات التواصل وفنون الحديث والتأثير، إلى جانب تناول القضايا القومية ذات الأولوية، كما تشمل الخطة إعداد طلاب الجامعات والمعاهد المصرية ليكونوا سفراء للوعي ومحاربة الأفكار المغلوطة، من خلال برامج تدريبية متخصصة تُنفذ داخل معهد إعداد القادة خلال الإجازة الصيفية، بما يسهم في تنمية وعي الشباب وتعزيز قدرتهم على مواجهة الفكر غير الصحيح ونشر الوعي المجتمعي المسؤول.



وفي محور التوعية الأسرية والتماسك المجتمعي، تم إطلاق خطة متكاملة من الفعاليات داخل الجامعات المصرية تحت عنوان “أسرة مستقرة.. مجتمع متماسك”، للتوعية بدور الأسرة كنواة أساسية لبناء المجتمع، من خلال أنشطة تفاعلية تعتمد على الإنتاج الفني والثقافي والإعلامي، إلى جانب ورش عمل تطبيقية ولقاءات حوارية، بما يسهم في تعزيز قيم الترابط الأسري والتماسك المجتمعي، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، واستمرار الفعاليات خلال الفصل الصيفي، في إطار عام 2026 عامًا للأسرة والسلام.



وفي المحور الفني، أكد الدكتور كريم استمرار التعاون مع وزارة الثقافة في تنفيذ فعاليات “مسرح المواجهة والتجوال” بمشاركة طلاب الجامعات، بما يسهم في تقديم عروض مسرحية تناقش قضايا مجتمعية وفكرية بأسلوب إبداعي يدعم الوعي والانتماء الوطني، مضيفًا أن الخطة تتضمن أيضًا تنظيم “مهرجان طرب” في موسمه الثاني لدعم المواهب الفنية وإبراز الهوية المصرية من خلال محتوى فني هادف.



وفي محور الإعلام الرقمي والتفكير النقدي، تتضمن الخطة إطلاق مسابقة “متصدقش”، بهدف تعزيز وعي طلاب الجامعات بمخاطر الشائعات والأخبار غير الدقيقة، وتنمية ثقافة التحقق من المعلومات والتفكير النقدي قبل تداول المحتوى، في ظل التحديات المتسارعة للمشهد الرقمي، وتهدف المسابقة إلى إنتاج محتوى إعلامي وأفلام قصيرة تدعم القضايا الوطنية والمجتمعية، وتسهم في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتنمية مهارات التحليل لدى الشباب.



وفي محور الجوالة والخدمة العامة، سيتم تنظيم فعاليات الجوالة والخدمة العامة للمعاهد العليا داخل معهد إعداد القادة، إلى جانب تنفيذ مبادرة لتجميل المنطقة المحيطة به بمشاركة الطلاب.



وفي إطار تعزيز التميز والتنافسية، أكد الدكتور كريم همام استمرار أعمال مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية، واستكمال تطوير معايير التقييم على منصة الأنشطة الطلابية بالمجلس الأعلى للجامعات.

واگد الدكتور " همام" أنه سيتم عقد اجتماع خلال الإجازة الصيفية مع الاتحادات والأسر الطلابية بمختلف الجامعات، لوضع خطة الأنشطة الطلابية للعام الدراسي الجديد، إيمانًا بأهمية إشراك الطلاب في رسم ملامح الأنشطة التي تعبر عن تطلعاتهم واهتماماتهم، وثقةً في ما يمتلكونه من أفكار مبتكرة ورؤى إبداعية قادرة على إحداث أثر إيجابي، بما يعزز دورهم كشركاء فاعلين في صناعة وتنفيذ الأنشطة، ويسهم في بناء الشخصية وتنمية الوعي الوطني والمجتمعي.



