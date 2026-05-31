يلا بينا نفرفش".. أحمد سعد يعلن مواعيد طرح أغنيات ألبومه الجديد

كشف النجم أحمد سعد عن مواعيد طرح أغنيات ألبومه الجديد "الألبوم الفرفوش" والمقرر إطلاقه يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو عبر جميع المنصات الموسيقية وموقع يوتيوب.



وأعلن أحمد سعد تفاصيل جدول طرح الأغنيات وسط أجواء مرحة تتماشى مع اسم الألبوم، حيث يبدأ إطلاق الألبوم بأغنية "كوتي" في تمام الساعة الخامسة مساءً، يليها طرح أغنيتي "خبر عاجل جوزها" في السادسة مساءً، بينما يختتم الألبوم بأغنيتي "أوبا ورد" في تمام السابعة مساءً.

وجاء الإعلان مصحوبًا برسالة تشويقية قال فيها: "يلا بينا نفرفش.. جاهزين؟ الألبوم الفرفوش"، في إشارة إلى الطابع المبهج والمختلف الذي يقدمه الألبوم الجديد والذي يعتمد على الإيقاع والكلمات المبهجة والرشيقة خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه في أعماله الأخيرة.



ويستعد أحمد سعد لجولة غنائية ضخمة بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القادمة ليسجل أضخم جولة غنائية للنجوم العرب خلال الفترة الأخيرة.