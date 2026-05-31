إسراء عبد الفتاح تنفي اعتزال التمثيل: أتمنى تقديم دور درامي

حسمت الفنانة الشابة إسراء عبد الفتاح الجدل المثار حول ابتعادها عن الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة، نافية بشكل قاطع ما تردد بشأن اعتزالها التمثيل، مؤكدة أن هذه الشائعة تعد من أكثر الأمور التي أزعجتها خلال الفترة الماضية.

وكشفت إسراء عبد الفتاح، زوجة الفنان حمدي الميرغني علي صفحتنا الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن رغبتها في خوض تجارب فنية جديدة ومختلفة، خاصة في مجال الدراما، مشيرة إلى أنها تتطلع لتقديم أدوار بعيدة عن القالب الكوميدي الذي اعتاد الجمهور رؤيتها من خلاله.

وقالت إسراء، عبر إجاباتها على أسئلة متابعيها من خلال خاصية "الستوري" على حسابها بموقع "إنستغرام"، إن أكثر شائعة تسببت في انزعاجها هي ما تردد عن اعتزالها التمثيل، مؤكدة أنها لا تزال شغوفة بالفن وتتمنى العودة بأعمال قوية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أنها تتمنى تقديم شخصية درامية، موضحة أن هذا النوع من الأدوار يمنح الممثل مساحة أكبر لإظهار مشاعره وقدراته الفنية المختلفة، ويكشف جوانب جديدة من موهبته أمام الجمهور.

وفي سياق تفاعلها مع جمهورها، تحدثت إسراء عن الأعمال التي تفضل متابعتها، مؤكدة حبها للمسلسلات التركية، كما رشحت لمتابعيها مسلسل "الحفرة" باعتباره من الأعمال التي استمتعت بمشاهدتها.

كما حرصت الفنانة الشابة على مشاركة عدد من الرسائل التي تلقتها من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي عبروا خلالها عن محبتهم لها واشتياقهم لرؤيتها مجددًا في أعمال فنية جديدة، وهو ما لاقى تفاعلًا كبيرًا من متابعيها.

يُذكر أن آخر ظهور درامي لإسراء عبد الفتاح كان من خلال مسلسل "سكر زيادة"، الذي عُرض خلال موسم رمضان 2020، وحقق وقتها تفاعلًا جماهيريًا واسعًا، حيث شاركت في بطولة العمل إلى جانب نخبة من النجوم، أبرزهم نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر ومي الغيطي، والعمل من إخراج وائل إحسان وتأليف أمين جمال.

وعلى مستوى الأعمال الفنية الأخرى، شاركت إسراء عبد الفتاح خلال عام 2023 في المسرحية الكوميدية "إكس أووه"، كما ظهرت في فيلم "ويزو سكول" بمشاركة عدد من نجوم "مسرح مصر"، من بينهم ويزو، إبرام سمير، وحمدي الميرغني، لتواصل حضورها الفني رغم قلة مشاركاتها خلال السنوات الأخيرة.