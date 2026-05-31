قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد
كنا بنهزر.. القبض على 5 أطفال أجانب يرشقون السيارات بالحجارة في المنوفية
مقتل 46 شخصا وإصابة 74 آخرين خلال انفجار في مبنى بـ ميانمار
قداسة البابا تواضروس يلتقي مجموعة شباب من كنيسة السيدة العذراء بمونتريال
اليوم العالمي للببغاء.. احتفاء بالجمال الملون وتحذيرات من خطر الانقراض
بسبب حرب إيران.. الاتحاد الأوروبي يدرس تجميد سقف أسعار النفط الروسي مؤقتا
رغم قرار الخارجية.. ترامب يعين باراك مبعوثا خاصا لسوريا والعراق
مهاجمة دول الخليج.. أمريكا تكشف عن خطأ فادح ارتكبه الإيرانيون خلال الحرب
جينيسيس GV60 ماجما تتفوق على أيونيك 5 N بسعر صادم
متاحة غدًا في البنك الأهلي.. أعلى شهادة ادخار في 2026 بعد تثبيت الفائدة
قوات أوكرانية تستهدف مدرسة للملاكمة في مدينة إنيرغودار الروسية.. صور
قافلة مساعدات جديدة إلى غزة تضم 3000 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إسراء عبد الفتاح تنفي اعتزال التمثيل: أتمنى تقديم دور درامي

إسراء عبد الفتاح و حمدي المرغني
إسراء عبد الفتاح و حمدي المرغني
أوركيد سامي

حسمت الفنانة الشابة إسراء عبد الفتاح الجدل المثار حول ابتعادها عن الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة، نافية بشكل قاطع ما تردد بشأن اعتزالها التمثيل، مؤكدة أن هذه الشائعة تعد من أكثر الأمور التي أزعجتها خلال الفترة الماضية.

وكشفت إسراء عبد الفتاح، زوجة الفنان حمدي الميرغني علي صفحتنا الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن رغبتها في خوض تجارب فنية جديدة ومختلفة، خاصة في مجال الدراما، مشيرة إلى أنها تتطلع لتقديم أدوار بعيدة عن القالب الكوميدي الذي اعتاد الجمهور رؤيتها من خلاله.

وقالت إسراء، عبر إجاباتها على أسئلة متابعيها من خلال خاصية "الستوري" على حسابها بموقع "إنستغرام"، إن أكثر شائعة تسببت في انزعاجها هي ما تردد عن اعتزالها التمثيل، مؤكدة أنها لا تزال شغوفة بالفن وتتمنى العودة بأعمال قوية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أنها تتمنى تقديم شخصية درامية، موضحة أن هذا النوع من الأدوار يمنح الممثل مساحة أكبر لإظهار مشاعره وقدراته الفنية المختلفة، ويكشف جوانب جديدة من موهبته أمام الجمهور.

وفي سياق تفاعلها مع جمهورها، تحدثت إسراء عن الأعمال التي تفضل متابعتها، مؤكدة حبها للمسلسلات التركية، كما رشحت لمتابعيها مسلسل "الحفرة" باعتباره من الأعمال التي استمتعت بمشاهدتها.

كما حرصت الفنانة الشابة على مشاركة عدد من الرسائل التي تلقتها من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي عبروا خلالها عن محبتهم لها واشتياقهم لرؤيتها مجددًا في أعمال فنية جديدة، وهو ما لاقى تفاعلًا كبيرًا من متابعيها.

يُذكر أن آخر ظهور درامي لإسراء عبد الفتاح كان من خلال مسلسل "سكر زيادة"، الذي عُرض خلال موسم رمضان 2020، وحقق وقتها تفاعلًا جماهيريًا واسعًا، حيث شاركت في بطولة العمل إلى جانب نخبة من النجوم، أبرزهم نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر ومي الغيطي، والعمل من إخراج وائل إحسان وتأليف أمين جمال.

وعلى مستوى الأعمال الفنية الأخرى، شاركت إسراء عبد الفتاح خلال عام 2023 في المسرحية الكوميدية "إكس أووه"، كما ظهرت في فيلم "ويزو سكول" بمشاركة عدد من نجوم "مسرح مصر"، من بينهم ويزو، إبرام سمير، وحمدي الميرغني، لتواصل حضورها الفني رغم قلة مشاركاتها خلال السنوات الأخيرة.

إسراء عبد الفتاح اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحدات سكنية

أماكن الطرح الجديد لوزارة الاسكان.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

وزير التربية والتعليم

نتيجة صفوف النقل|حجب درجات طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات وتحويلهم لمدارس عربي

الذهب

الجنيه الذهب يخسر 6 ألاف .. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر الآن

الإجازة

عقب توجيهات الحكومة بزيادة أيام الإجازة .. تعرّف على موعد عودة الموظفين للعمل

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. 4 ألوان تكشف مستوى الطالب

مكان الواقعة

ضبط المتهم بقتل زوجته بقرية أجهور بطوخ

تقديم الصف الأول الابتدائي

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم ..بدء التسجيل غداً

دواجن بيضاء

عودة العمل بالمزارع.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

ترشيحاتنا

طلاب

وداعًا للحفظ.. البكالوريا المصرية تنطلق بمناهج جديدة تعتمد على الفهم

انقاص الوزن

نصائح مهمة لاستعادة التوازن الصحي بعد عيد الأضحى

الحرب

إيفان أوس: اتهامات روسيا لأوكرانيا باستهداف محطة زابوريجيا كذب محض

بالصور

التهاب الحلق.. الأعراض والعلاج

التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.

طريقة عمل شاورما الجمبري

طريقة عمل شاورما الجمبري
طريقة عمل شاورما الجمبري
طريقة عمل شاورما الجمبري

1066 كيسا في يومين.. أهالي الصنافين بالشرقية ينظمون حملة للتبرع بالدم

التبرع بالدم
التبرع بالدم
التبرع بالدم

فيديو

أزمة الحضري وزيزو

معركة التصريحات تشعل الأزمة بين الحضري وزيزو على السوشيال ميديا

زيزو

لما اللاعب يحس إنه مش مرغوب فيه بيمشي.. تصريحات نارية من زيزو عن الزمالك والأهلي

اضرار اللحوم

تحذير صحي.. الإفراط في اللحوم الحمراء قد يهدد القلب والقولون

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2026 | التعليم للطلاب: الإجابة بالقلم الجاف الأزرق فقط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد