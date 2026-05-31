أسعار الجنيه الذهب والسبائك اليوم.. كم وصل عيار 21؟

يستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الأحد خلال التعاملات المسائية، حيث يشهد سعر جرام الذهب عيار 21 عمليات بحث كبيرة وسط تذبذب سعر الذهب مابين انخفاض وارتفاع مؤخراً، كذلك هناك عمليات بحث واسعة عن سعر الجنيه الذهب اليوم و سعر السبائك الذهب بجميع الأوزان.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في منتصف التعاملات 7743 جنيهًا للشراء

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم سجل 6765 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18، الذي يحظى بإقبال متزايد كمشغولات، فسجل 5807 جنيهاً للجرام

- سعر الذهب عيار 14 اليوم سجل 4510 جنيهات



سعر الجنيه الذهب الآن

وسجل الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، في منتصف تعاملات اليوم 54200 جنيه، ولا يشمل المصنعية والدمغة والضريبة المضافة التي تختلف نسبياً من تاجر لآخر.



أسعار سبائك الذهب

سعر سبيكة الذهب 1 جرام

سعر سبيكة الذهب 1 جرام سجلت 7805 جنيهات بعد إضافة الدمغة والمصنعية

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام 19520 جنيه

سعر سبيكة الذهب 5 جرام

سعر سبيكة الذهب 5 جرام وصل إلى 39050 جنيها

سعر سبيكة الذهب 10 جرام

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجلت 78050 جنيها

سعر سبيكة الذهب 20 جرام

سعر سبيكة الذهب 20 جرام 156100جنيها.



انخفاض سعر الذهب

أكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، أن سوق الذهب المحلية سجلت تراجعًا ملحوظًا خلال شهر مايو 2026، متأثرة بانخفاض أسعار المعدن النفيس عالميًا، إلى جانب تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار.



تراجع محلي ملحوظ



وأوضح واصف أن سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، افتتح تعاملات مايو عند مستوى 6950 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى 6765 جنيهًا بنهاية الشهر، فاقدًا نحو 185 جنيهًا، بما يعادل انخفاضًا بنسبة 2.7%.



ضغوط عالمية



وأشار إلى أن أسعار الذهب العالمية تعرضت لضغوط خلال مايو، حيث تراجعت الأوقية من مستوى 4630 دولارًا إلى نحو 4539 دولارًا، بخسائر بلغت 91 دولارًا وبنسبة تقارب 2%، وسط حالة من الحذر في الأسواق وتراجع السيولة الموجهة إلى المعدن النفيس.

وأضاف أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب شهدت خروج استثمارات بقيمة 1.1 مليار دولار، بما يعادل 8.7 طن من الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 22 مايو، ما عكس تراجع شهية المستثمرين تجاه الملاذات الآمنة.



دعم من الجنيه



وأكد واصف أن تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار ساهم في زيادة الضغوط على أسعار الذهب بالسوق المحلية، موضحًا أن سعر صرف الدولار تراجع من 53.57 جنيه إلى نحو 52.23 جنيه خلال مايو، بانخفاض بلغ 1.34 جنيه وبنسبة تراجع تقارب 2.5%.

وأضاف أن هذا التحسن في سوق الصرف، بالتزامن مع انخفاض الأسعار العالمية، انعكس بصورة مباشرة على أسعار الذهب في محال الصاغة.



تحول المستثمرين



وأوضح أن تراجع المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية العالمية، إلى جانب تحسن شهية المخاطرة في الأسواق المالية، دفع العديد من المستثمرين إلى التحول نحو الأسهم والأصول الأعلى عائدًا، ما حد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وأشار إلى أن الأسواق العالمية شهدت خلال مايو موجة تصحيح سعري للمعدن النفيس بعد المكاسب القياسية التي سجلها خلال الأشهر الماضية، مدعومة بهدوء نسبي في المخاوف الاقتصادية والسياسية.



ترقب الأسواق



وأكدت شعبة الذهب أن حركة الأسعار في السوق المصرية لا تزال مرتبطة بثلاثة عوامل رئيسية، تشمل سعر الأوقية عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إضافة إلى مستويات العرض والطلب محليًا.



وتوقعت الشعبة

استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع ترقب الأسواق العالمية لقرارات السياسة النقدية الأمريكية واتجاهات الدولار خلال الفترة القادمة.