الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بوكيتينو يفاجئ لاعب منتخب أمريكا بهذا التصرف

سيقود تيم ريم المنتخب الأمريكي للرجال في كأس العالم القادمة، وقد منح المدرب ماوريسيو بوكيتينو شارة القيادة لمدافع نادي شارلوت إف سي، البالغ من العمر 38 عامًا، يوم السبت.

وقال بوكيتينو: "أنا ممتنٌ للغاية لوجوده معنا، فهو قائدٌ رائع ليس فقط داخل الملعب، بل والأهم من ذلك خارجه. يمتلك الخبرة والقدرة على أن يكون القائد الذي نريده".

وقد شارك ريم في 80 مباراة دولية مع المنتخب الأمريكي منذ عام 2010، وشارك أساسيًا في جميع مباريات المنتخب الأربع في كأس العالم 2022 بقيادة تايلر آدامز في قطر.

قال ريم، الذي سيصبح أكبر لاعب أمريكي يشارك في كأس العالم: "هذا أكثر من مجرد حلم يتحقق، إنه لشرف عظيم لي".

يحتل المنتخب الأمريكي حاليًا المركز السادس عشر عالميًا، ويقع ضمن المجموعة الرابعة في كأس العالم بأمريكا الشمالية، حيث يستهل مشواره في 12 يونيو/حزيران بمواجهة باراغواي في إنغلوود، كاليفورنيا، قبل أن يخوض مباراتين وديتين أمام أستراليا (19 يونيو في سياتل) وتركيا (25 يونيو في كاليفورنيا).

ويخوض المنتخب الأمريكي مباراتين وديتين أخيرتين استعدادًا للكأس، الأولى أمام السنغال (الأحد في شارلوت) والثانية أمام ألمانيا (6 يونيو في شيكاغو).

على الصعيد الاحترافي، يخوض ريم موسمه الثالث مع شارلوت، والرابع في الدوري الأمريكي لكرة القدم. سجّل هدفين وقدّم ثلاثة تمريرات حاسمة في 105 مباريات ضمن الموسم العادي (102 مباراة أساسية) مع نيويورك ريد بولز (2011) وشارلوت (2014-2026). كما لعب في إنجلترا مع بولتون واندررز (2012-2015) وفولهام (2015-2024).

