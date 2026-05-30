مونزا يعود إلى الدوري الإيطالي رسميا .. تفاصيل

عاد فريق مونزا إلى الدوري الإيطالي للدرجة الأولى، بعد موسم واحد فقط من الهبوط إلى الدرجة الثانية، رغم خسارته بهدفين نظيفين أمام كاتانزارو، في إياب ملحق مؤهل للبطولة.

وبعد انتهاء المواجهة بنتيجة 2-2 في مجموع المباراتين، صعد مونزا إلى دوري الأضواء بفضل احتلاله المركز الثالث في الدرجة الثانية، وهو مركز أعلى من الخامس التي أنهى به كاتانزارو الموسم.

وجاءت عودة مونزا بعد أربع سنوات بالضبط من صعوده لأول مرة إلى الدرجة الأولى في عام 2022، عندما كان النادي مملوكا لسيلفيو بيرلسكوني.

استحواذ عائلة بيرلسكوني

واستحوذ بيرلسكوني، رئيس وزراء إيطاليا السابق وقطب الإعلام الذي كان يمتلك نادي ميلان سابقا، على مونزا في عام 2018، عندما كان ينافس في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي.

وباعت عائلة بيرلسكوني مونزا في عام 2025، إلى صندوق بيكيت لاين الاستثماري الأمريكي.