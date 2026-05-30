محافظ الدقهلية يتابع أعمال إزالة التعديات ومخالفات البناء بالمحافظة

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال الأجهزة التنفيذية لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، وشدد على التعامل الفوري في إزالة التعديات على أملاك الدولة، والتعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وتابع محافظ الدقهلية أعمال إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بقرية نشا مركز نبروه على مساحه 900 متر، بإشراف الدكتورة رحاب المزين رئيس مركز ومدينة نبروه، بالتنسيق مع العميد محمد مجاهد مأمور مركز شرطة نبروه، تمثلت في إقامة سور وأحواض على أرض زراعية بالمخالفة للقانون، وشدد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعدي والحفاظ على الرقعة الزراعية.

كما تابع أعمال إزالة التعديات في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، مشدداً على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعديات، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بجميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.