حبة فول سودانى تنهى حياة رضيع بالدقهلية

تسببت حبة فول سودانى فى مصرع رضيع من أبناء المنزلة بمحافظة الدقهلية، حيث وقفت فى المجرى الهوائى ولفظ أنفاسه على الفور.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة المنزلة، يفيد بوفاة رضيع عقب ابتلاعه حبة فول سوداني بقرية العزيزة التابعة لمركز المنزلة.

انتقل ضياط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين وفاة رضيع يدعى طاهر محمد السيد، عام وشهرين، متأثرا بإصابته باختناق وعدم القدرة على التنفس.

وأكد والد الرضيع أن ابنه ابتلع "حبة فول سوداني" لعدم قدرته على مضغها، ما تسبب فى وقوفها بالمجرى الهوائى.

وقال إنه اتصل بالإسعاف، لكن عندما جاءت كان ابنه قد فارق الحياة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.