محافظ الدقهلية يتفقد حدائق حي شرق المنصورة.. ويوجه بالحفاظ على مكتسباتها

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عددا من الحدائق العامة بحي شرق مدينة المنصورة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة جاهزيتها الدائمة لاستقبالهم خلال أيام العيد، يرافقه الدكتور وائل عابد، رئيس حي شرق المنصورة.

وتابع محافظ الدقهلية حالة النظافة العامة، وانتظام أعمال التشغيل، والتأكد من استمرار جاهزية الحدائق لاستقبال المواطنين بصورة لائقة خلال أيام العيد وعلى مدار العام.

وأكد أن ما تشهده الحدائق من توافد المواطنين عليها يعكس أهمية هذه المتنفسات الترفيهية، مناشدا المواطنين الحفاظ على ما تحقق من تطوير وتعظيم الاستفادة من هذه الحدائق، والاستفادة من الخدمات المقدمة داخلها.

ووجه "مرزوق" بضرورة الاستمرار في تكثيف أعمال النظافة والصيانة الدورية، والاهتمام بالمسطحات الخضراء، والتأكد من سلامة المرافق العامة فيها، بما يضمن استدامة الشكل الحضاري للحدائق، ويحقق أقصى استفادة للمواطنين.

والتقى المحافظ المواطنين المترددين على الحدائق واستمع إليهم، وأكد أن تطوير الحدائق العامة يأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة داخل المدن، وتوفير مساحات آمنة ومناسبة للأسرة المصرية، مؤكدًا أن المواطن سيظل محور اهتمام جميع خطط التنمية التي تنفذها المحافظة.