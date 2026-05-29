إصابة رجل وزوجته وابنيه في انقلاب دراجة نارية بالدقهلية

اصيب شخص وزوجته وابنيه بإصابات متفرقة في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق كفر افندي بتمى الأمديد بمحافظة الدقهلية
تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق كفر أفندى بتمى الامديد ووقوع مصابين
انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث .
وتبين إصابة كلا من محمد شحاتة إبراهيم
42عاما بكدمه فوق العين اليسري وسحجات اليد اليسري وابنيه آدم محمد شحاتة 8 أعوام بسحجات بالجبهة والقدم اليسري وأمجد محمد شحاتة 5 أعوام بجرح قطعي بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وإيمان حامد محمد 32 بجرح قطعي بالرأس وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم
تم نقل المصابين إلى مستشفى تمى الأمدبد وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق