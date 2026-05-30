محافظ الدقهلية يكلف رئيس شركة مياه الشرب بإصلاح خط الصرف بشارع الترعة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حي غرب مدينة المنصورة، في رابع أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة، وحالة النظافة والإشغالات بالشوارع.

وأثناء تفقد المحافظ لشارع الترعة، تبين وجود طفح لمياه الصرف الصحي بالشارع باتجاه شارع جيهان، وعلى الفور كلف المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع الجهات المعنية لرفع تجمعات المياه الناتجة عن انسداد خط الصرف.

وانتقلت الجهات المعنية فورا، وبدأت في تسليك وإصلاح العطل، وإعادة الشارع إلى طبيعته.

كما تفقد محافظ الدقهلية عددا من شوارع حي غرب المنصورة، حيث شدد على محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، باستمرار تكثيف أعمال متابعة حالة الإشغالات بالشوارع، ورفعها فور وجودها، والتأكيد على عدم عودتها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

وشدد المحافظ على استمرار تكثيف أعمال النظافة، والمتابعة اليومية لأماكن الصناديق وضرورة تواجدها في أماكن لا تعوق حركة المرور والسير، ورفع أي تجمعات للقمامة أولاً بأول خلال ورديات العمل اليومية، وذلك بحضور طارق جاد، نائب رئيس الحي، ووليد حلمي، مدير إدارة النظافة بحي غرب المنصورة.