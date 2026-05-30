دعاء فاروق لمنتقدي توثيق لحظاتها الروحانية بالحج: لي شرف الدعاء والبكاء أمام الكعبة المشرفة

أثارت الإعلامية دعاء فاروق تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد منشور لها على حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك”، تحدثت فيه عن تجربتها خلال وجودها في رحاب الكعبة المشرفة أثناء أداء مناسك الحج.

وقالت دعاء فاروق، في منشورها، إنها تشعر بالشرف والامتنان لوجودها في هذا المكان المقدس، مؤكدة أن لها شرف الدعاء والبكاء والتضرع إلى الله في أجواء روحانية مهيبة، مشيرة إلى أن هذه اللحظات تمثل لها فرصة للتعبير عن الخشوع والضعف أمام الله عز وجل.

وأضافت أنها تعتبر توثيق هذه اللحظات ونشرها نوعاً من إظهار النعم والفرح بالطاعة، مؤكدة أن الحج يتضمن شعائر عظيمة يتم توثيقها ونقلها عبر القنوات ووسائل الإعلام على مدار السنوات، مشيرة إلى أهمية تعظيم شعائر الله استناداً إلى قوله تعالى: “ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ” (الحج: 32).

واختتمت دعاء فاروق رسالتها بالدعاء للجميع قائلة: "غفر الله لنا ولهم"، في إشارة إلى منتقدي نشر صور ومقاطع الحج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.