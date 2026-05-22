إنتر ميلان في المقدمة.. الكشف عن أسماء الفائزين بجوائز الأفضل بالدوري الإيطالي

كشف الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإيطالي، عن أسماء الفائزين بجوائز الأفضل خلال موسم 2025-2026.

وحصل الروماني كريستيانو كييفو، المدير الفني لإنتر، على جائزة أفضل مدرب في الموسم، بعدما قاد النيراتزوري للتتويج بلقب الكالتشيو.

كما فاز الإيطالي فيديريكو ديماركو، لاعب إنتر، بجائزة أفضل لاعب في الموسم، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع فريقه.

وحصد التركي كينان يلدز، جناح يوفنتوس، جائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري.

جوائز الدوري الإيطالي

وفي الجوائز الفردية الأخرى، تُوج الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بجائزة أفضل مهاجم، بينما نال مواطنه نيكو باز نجم كومو جائزة أفضل لاعب وسط.

كما ذهبت جائزة أفضل مدافع إلى الإيطالي ماركو باليسترا، لاعب كالياري، في حين توج البلجيكي ميل سفيلار، حارس روما، بجائزة أفضل حارس مرمى في الموسم.