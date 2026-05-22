استعدادات مكثفة في مختلف القطاعات الخدمية بأسوان خلال عيد الأضحى المبارك

تشهد محافظة أسوان استعدادات مكثفة فى مختلف القطاعات الخدمية ضمن خطة متكاملة تستهدف توفير أجواء آمنة وحضارية للمواطنين والزائرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

ونستعرض هذه الجهود التى تتمثل فى تكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشوارع والحدائق، وتشديد الرقابة على الأسواق والمجازر ومحال الجزارة، إلى جانب دعم الأسر الأكثر احتياجاً بما يعكس حالة من الجاهزية الشاملة التى تسعى إليها المحافظة لاستقبال هذه المناسبة الدينية المهمة بصورة تليق بأهالى المحافظة وضيوفها .

وتشهد المحافظة حالة من الطوارئ الميدانية تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، الذى شدد على ضرورة تضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مع الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة، خاصة فى المناطق الحيوية والمتنزهات العامة التى تشهد إقبالاً متزايداً خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وفى إطار الاستعدادات المبكرة، واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة تنفيذ حملات موسعة للنظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات أولاً بأول، بالتوازى مع أعمال تهذيب الأشجار وصيانة المسطحات الخضراء والحدائق العامة بهدف إضفاء مظهر جمالى وحضارى يليق بمدينة أسوان والمراكز التابعة لها.

وشملت خطة العمل اليومية تكثيف أعمال رفع القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية، والدفع بالمعدات الثقيلة وسيارات النظافة للعمل على مدار الفترتين الصباحية والمسائية، مع رفع الأتربة والمخلفات من الطرق وفتح المسارات المرورية للحفاظ على السيولة المرورية وتحسين البيئة العامة.

وفى مدينة أسوان ، كثفت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان جهودها بإشراف العميد أحمد صلاح الدين رئيس المدينة، وبالتنسيق مع الإدارات المختصة، حيث جرى تنفيذ أعمال تجميل واسعة بعدد من الحدائق والميادين العامة.

وشملت الأعمال تهذيب الأشجار والأسوار بحديقة فريال، وصيانة المسطحات الخضراء ونظافة أحواض الزهور بحدائق الرضوان والسلام ، بالإضافة إلى إزالة الحشائش والأشجار الجافة ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى بعدد من الطرق والمحاور الحيوية فى خطوة تستهدف تحسين المشهد البصرى العام وتجهيز المتنزهات لاستقبال المواطنين والأسر خلال إجازة العيد.

كما شهدت شوارع مدينة أسوان حملات نظافة مكبرة بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية وفرق العمل بالأحياء المختلفة حيث تم رفع المخلفات والأتربة من الطرق والشوارع ونقلها إلى الأماكن المخصصة ، مع إستمرار أعمال المتابعة اليومية لضمان الحفاظ على مستوى النظافة وعدم تراكم المخلفات.

فيما قامت مديرية الطب البيطرى بأسوان درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة ومحافظ أسوان، لضمان توفير لحوم سليمة وآمنة للمواطنين.

وأكدت المديرية بقيادة الدكتور جمعه مكى الإنتهاء من تجهيز المجازر الحكومية ورفع جاهزيتها لإستقبال الأضاحى طوال أيام العيد، مع تشغيلها على مدار 24 ساعة، وتوفير أعمال النظافة والتطهير والصيانة الدورية داخلها.

وتضمنت خطة الاستعدادات تقديم خدمة ذبح الأضاحى مجاناً داخل المجازر الحكومية لتشجيع المواطنين على الذبح فى الأماكن المخصصة والحد من الذبح العشوائى بالشوارع، حفاظاً على الصحة العامة والبيئة.

كما تم التأكد من جاهزية 13 مجزراً حكومياً بمختلف أنحاء المحافظة، فضلاً عن التشغيل التجريبى لمجزرى دراو وكلح الجبل بإدفو، بما يسهم فى تخفيف الضغط وتوفير الخدمة بسهولة للمواطنين خلال أيام العيد.

فيما كثف فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة أسوان حملاته الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة والثلاجات، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية.

وقامت الفرق الرقابية، بإشراف المهندس مايكل ألفى، حملات صباحية ومسائية موسعة فى مدن أسوان وإدفو، استهدفت متابعة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء والشهادات الصحية للعاملين، ورصد أى مخالفات قد تؤثر على صحة المواطنين خلال موسم الإقبال على شراء اللحوم.

وأسفرت الحملات عن المرور على 41 محل جزارة، وتحرير عدد من المحاضر للمخالفين، من بينها 4 محاضر لنقص اشتراطات سلامة الغذاء والشهادات الصحية، فضلاً عن تحرير 10 محاضر إعدام بإجمالى 95 كيلو من المنتجات الغذائية غير المطابقة للمواصفات القياسية للاستخدام الآدمى.

وتأتى هذه الجهود ضمن خطة رقابية موسعة تستهدف منع تداول أى منتجات غذائية غير صالحة، وضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، خاصة مع ارتفاع معدلات الشراء خلال فترة ما قبل عيد الأضحى.

بينما تواصل محافظة أسوان جهودها لدعم الأسر الأكثر احتياجاً بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، حيث التقى محافظ أسوان بالمدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير بأسوان الدكتور أحمد موسى، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بخطة صكوك الأضاحى.

وشهد اللقاء استعراض خطة ذبح ما يقرب من 150 رأساً من العجول خلال أيام التشريق، لتوزيع لحومها على الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، بما يسهم فى إدخال الفرحة على آلاف الأسر البسيطة خلال أيام العيد.

كما تضمنت المبادرات الإنسانية تنظيم حفل زفاف جماعى لـ30 فتاة من الأيتام ، إلى جانب تكريم أفضل الجمعيات المساهمة فى حملة "إفطار صائم"، فى رسالة تؤكد إستمرار العمل المجتمعى والخيرى بالمحافظة.