بعد تصدرها تريند تيك توك.. "خطفاني” ليحيى علاء تتجاوز نصف مليون مشاهدة

واصلت أغنية "خطفاني" للمطرب يحيى علاء تحقيق تفاعل واسع منذ طرحها على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية، بعدما تصدرت تريند تطبيق تيك توك، وتجاوز عدد الفيديوهات المستخدمة عليها أكثر من 100 ألف فيديو، إلى جانب تخطي الكليب حاجز نصف مليون مشاهدة عبر يوتيوب خلال فترة قصيرة.

وتُعد "خطفاني" أولى إصدارات يحيى علاء الغنائية لصيف 2026، كما تمثل خطوة تمهيدية لانطلاق أول ألبوم كامل في مسيرته بعنوان “في عيونك”، بعد أكثر من عشر سنوات قدّم خلالها عشرات الأغنيات المنفردة.

ويخوض يحيى علاء عبر الأغنية أولى تجاربه في كتابة الكلمات والتلحين، كما يظهر خلالها بشكل غنائي وبصري جديد، من خلال مزيج موسيقي يجمع بين إيقاعات الريجاتون والإلكترونيك ميوزيك، مع حضور واضح للجيتارات الحية بتوزيع عصري.

وحمل الكليب طابعًا بصريًا صيفيًا، حيث جرى تصويره داخل منطقة المنتزه بالإسكندرية بعد تطويرها، في أول ظهور فني للمكان داخل فيديو كليب منذ سنوات، بعدما كان كليب "ناسيني ليه"للنجم تامر حسني من أبرز الأعمال التي صُورت هناك.

كما شهدت الأغنية أول تعاون بين يحيى علاء والموزع الموسيقي محمد ياسر، الذي سبق وشارك في عدد من النجاحات الغنائية، من بينها "فوق" للنجمة أصالة و"حان الآن" للنجم أدهم نابلسي.