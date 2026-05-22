خلافات أسرية.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي عامل على سيدتين داخل منزل بالبحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على إحدى السيدات داخل مسكنها بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18/ الجارى تبلغ لمركز شرطة شبراخيت من (ربة منزل ، ابنة شقيقتها - مقيمتان بدائرة المركز) بتضرر الأولى من طليق شقيقتها "الظاهر بمقطع الفيديو" لقيامه بالتعدى عليهما بالسب والضرب باستخدام عصا خشبية حال تواجدهما بمسكن الأولى ومحاولة اصطحاب نجلته وأشقائها "سن9 ، سن10" مستغلاً عدم تواجد طليقته "الحاضنة لهم" لخلافات عائلية بينهما.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (عامل - مقيم بدائرة المركز)، وبحوزته (العصا المستخدمة فى التعدى)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.