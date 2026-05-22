تصدرت الترند| نبينا محمد نبينا.. أحدث أغاني الحسن عادل

طرح المطرب الحسن عادل أحدث كليباته الغنائية بعنوان "نبينا محمد نبينا"، عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الفيديو، في عمل يحمل الطابع الروحاني والمديح النبوي، ويعكس حالة من المحبة والشوق إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

وجاء الكليب بإيقاع هادئ وأداء مميز، حيث اعتمد الحسن عادل على كلمات بسيطة قريبة من القلوب، تمزج بين الابتهال والإنشاد الديني، وتبرز حالة الشوق لرؤية النبي الكريم وزيارته، واحتل الكليب الترند في مصر والدول العربية .

وتقول كلمات الكليب: نبينا محمد نبينا.. نبينا محمد نبينا..نبينا محمد نبينا.. صلّوا عليه.. يما نفسي أشوفك لو في المنام.. يما نفسي أقابلك آه يا سلام.. يما نفسي أشوفك يا رسول الله.. يما نفسي أقابلك يا حبيب الله.

وشهد الكليب تفاعلاً ملحوظًا من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بالأجواء الروحانية التي تضمنها العمل، إلى جانب الأداء الصادق والإحساس الهادئ الذي قدمه الحسن عادل خلال الأغنية.

كما اعتبر المتابعون أن الكليب يحمل رسالة محبة وسلام، خاصة مع اعتماده على المديح النبوي والكلمات التي تعبر عن الاشتياق لرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأعرب الحسن عادل عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال التي تلقاها عقب طرح أحدث كليباته الغنائية «نبينا محمد نبينا»، والذي حقق تفاعلًا ملحوظًا بين الجمهور ومحبي الأغاني الدينية والمديح النبوي.

وأكد عادل أن النجاح الذي حققه العمل منذ الساعات الأولى لطرحه أسعده كثيرًا، خاصة مع الرسائل والتعليقات الإيجابية التي وصلته من الجمهور، مشيرًا إلى أن الأغنية تحمل رسالة محبة وسلام في مدح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

وقال الحسن عادل في تصريحات له: الحمد لله سعيد جدًا بردود الأفعال على كليب نبينا محمد نبينا، وأسعدني حب الناس للكلمات والإحساس الموجود في الأغنية، وأتمنى دائمًا أقدم أعمال تلمس قلوب الجمهور».

الأغنية من كلمات الحسن عادل وطارق الشورى، وألحان الحسن عادل، وتوزيع يوسف حسين، بينما تولى ماهر صلاح مهمة الميكس والماستر، وشارك في تنفيذ العمل موسيقيًا كل من مصطفى نصر على الجيتار، وشاهي على الكيبورد، وسيكا على البينز.

وجرى تصوير الكليب في عدد من الأماكن المقدسة داخل المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث حرص فريق العمل على إبراز الأجواء الروحانية والبصرية التي تتناسب مع طبيعة الأغنية ومضمونها الديني.

وشهد الكليب مشاركة مميزة لكورال متعدد الجنسيات، ضم أصواتًا من عدة دول آسيوية، والهند واليابان وبنجلاديش والفلبين وإندونيسيا، إلى جانب كورال مصري شارك في تسجيل أجزاء من العمل داخل مصر، في تجربة فنية تهدف إلى التأكيد على عالمية رسالة المحبة والسلام.

وكان الحسن عادل فرض اسمه بقوة في الفترة الأخيرة كواحد من أبرز الأصوات الشابة في الساحة الغنائية، بعد سلسلة من الأغاني الناجحة مثل احكيلى وفضفضلي، إستنيت، "مش سالكين"، "اليوم العيد"، "ياحلاوة رمضان"، "رجوع ناهيناه"، و"مطرقعة"، التي ساهمت جميعها في توسيع قاعدة جمهوره، كم حقق الحسن مع إسلام شيندي نجاحا لافتا بأغنية "أعوذ بالله من عنيكم" كما قدم دويتو مع النجمة جنات بعنوان "الليلة حلوة" وحقق نجاحا كبيرا .