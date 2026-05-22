مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حريق شقة بإمبابة.. صور

لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرون، مساء اليوم، جراء اندلاع حريق داخل شقة سكنية بشارع زكي مطر بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة إمبابة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين اشتعال النيران داخل الشقة، ما أسفر عن وفاة شخص يُدعى (ب.س)، متأثرًا بإصابته، فيما أصيب 4 آخرون بحالات اختناق وحروق متفرقة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم قبل نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لتأمين المنطقة وتسهيل أعمال الإطفاء، ومنع تجمهر المواطنين، بينما واصلت قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة الكاملة على النيران وإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد الاشتعال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحريق وبيان أسبابه.