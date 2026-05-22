السيطرة على حريق فى مصنع للأقمشة بالقليوبية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق داخل مصنع للأقمشة بمنطقة أرض الحافي بدائرة مركز شرطة قليوب، ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مصنع قماش بدائرة مركز شرطة قليوب.



انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وقوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارات الإطفاء مدعمة بسيارات الإسعاف وبفضل جهود رجال قوات الحماية المدنية بالقليوبية تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمباني المجاورة وفرض كردون أمني بمحيط نشوب الحريق حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.



وكشفت المعاينة الأولية نشوب حريق داخل مصمع للقماش بشارع سالم مسلم المتفرع من شارع عيد أبو مرزوق – أرض الحافي بدائرة مركز شرطة قليوب.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث وسؤال شهود العيان.