اكتشف علاقة لية الخروف بمرض السرطان

تعد لية الخروف من أشهر قطع اللحمة الضأن وأكثرها استخداما في احتفالات عيد الأضحى حيث يطهى بها أصناف اللحوم الشهية.

ووفقا لموقع tastehub نكشف لكم أهم فوائد لية الخروف الضأن وأهم استخداماتها.



ينصح الأطباء بتناول دهن الضأن للوقاية من السرطان ، ففي تركيبته، تعمل فيتامينات ب والكولين والسيلينيوم معاً، وهي معروفة بفعاليتها في مكافحة الانقسام الخلوي المفرط، الذي قد يتحول لاحقاً إلى حالة مرضية.

عادةً ما تُوصف للحوامل العديد من الفيتامينات والمكملات الغذائية لرفع مستويات الحديد في أجسامهن، ويُنصح بتناول الفواكه والخضراوات الغنية بالمعادن الأساسية و في الواقع، يكفي تناول المنتجات المُحضّرة بدهن الخروف بانتظام لضمان صحة الأم والطفل، شريطة ألا يكون هناك حساسية فردية تجاه هذا المنتج.

يُعدّ تناول الدهون ضروريًا لمن يعتمدون على عقولهم في عملهم. فتناول الدهون مرتين أسبوعيًا بكميات قليلة يُحسّن وظائف الدماغ ويُعزز الذاكرة.

