فليك يلمح إلى إمكانية تصعيد المصري حمزة عبد الكريم للفريق الأول ببرشلونة

كشف المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني هانز فليك، عن إمكانية منح المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم فرصة للمشاركة مع الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة.

​وأشاد فليك، خلال مؤتمر صحفي، وفقا للموقع الرسمي للنادي، بالمستوى اللافت الذي قدمه اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً مع فرق الناشئين، حيث نجح في تسجيل خمسة أهداف خلال سبع مباريات خاضها في الدوري مع فريق تحت 19 عاماً منذ انضمامه للنادي.

​وأوضح المدير الفني أن اللاعب قد يكون ضمن خياراته في فترة الإعداد للموسم الجديد، لاسيما في ظل غياب عدد من نجوم الفريق الأول لارتباطهم بالمشاركة في بطولة كأس العالم، وهو ما سيفتح الباب أمام مواهب "لا ماسيا" للحصول على فرص حقيقية للمشاركة واكتساب الخبرات.

​يأتي هذا الاهتمام في وقت يعيش فيه عبد الكريم حالة من التألق، تكللت باختياره ضمن القائمة النهائية للمنتخب الوطني المشاركة في المونديال، فضلاً عن اقتراب النادي الكتالوني من حسم صفقة انتقاله بشكل نهائي هذا الصيف.