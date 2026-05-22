بالصور

أسهل وألذ أكلات عيد الأضحى .. 4 قطع لحم مثالية للشوى

آية التيجي

مع اقتراب عيد الأضحى 2026، تبدأ الأسر في الاستعداد لتحضير الولائم والعزومات، ويزداد الإقبال على شراء اللحوم وخصوصًا القطع المناسبة للشواء، التي تتميز بسرعة الطهي والطراوة والمذاق الغني.

وتحرص ربات البيوت على اختيار أفضل أنواع اللحوم لإعداد أطباق شهية خلال أيام العيد، سواء للشواء على الفحم أو الجريل.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز قطع اللحم البقري المناسبة للشواء، والتي تمنحك مذاقًا مميزًا وقوامًا طريًا دون الحاجة إلى وقت طويل في التتبيل أو الطهي.

ـ الإنتركوت.. أشهر قطعة للشواء بمذاق غني:
تُعد قطعة الإنتركوت من أكثر قطع اللحوم استخدامًا في الشواء، حيث يتم استخراجها من منتصف أو الجزء الخلفي من ظهر العجل. 

وتتميز بتداخل الدهون داخل الأنسجة، ما يساعد على ذوبانها أثناء الطهي ويمنح اللحم طراوة ونكهة غنية تجعلها الخيار المفضل لعشاق الستيك والمشاوي.

ـ الفليتو.. لحم طري قليل الدهون:
يعتبر عرق الفليتو من القطع الفاخرة التي تستخدم في إعداد شرائح الستيك والكباب، ويقع بجوار العمود الفقري. وتمتاز هذه القطعة بأنها شبه خالية من الدهون، كما أنها سريعة النضج وتتميز بملمس ناعم وطعم مميز، ما يجعلها من أفضل الخيارات للشواء الصحي.

ـ الريش.. توازن مثالي بين اللحم والدهون:
تأتي الريش من منطقة الضلوع، وتتميز بنسبة متوازنة من الدهون واللحم، وهو ما يمنحها مذاقًا غنيًا بعد الشواء. 

كما أن قوامها الطري يجعلها مناسبة للشواء على الفحم أو الجريل، خاصة في العزومات والتجمعات العائلية خلال عيد الأضحى.

ـ الكولاتة.. قطعة اقتصادية ومناسبة للشواء:
تقع قطعة الكولاتة أعلى منطقة الفخذ، وتتميز بشكلها المثلث وقوامها المتماسك، بالإضافة إلى احتوائها على نسبة دهون قليلة. 

وتعتبر من القطع المناسبة للشواء بفضل طعمها الشهي وقدرتها على الاحتفاظ بالعصارة الداخلية أثناء الطهي.

نصائح لاختيار أفضل قطع اللحوم للشواء

ـ اختاري اللحوم ذات اللون الأحمر الفاتح.
ـ احرصي على وجود نسبة دهون خفيفة داخل اللحم للحصول على طراوة أفضل.
ـ يفضل تقطيع اللحم إلى شرائح متوسطة السمك لضمان نضجه بالتساوي.
ـ لا تبالغي في التتبيل حتى لا تفقد اللحوم نكهتها الطبيعية.

