رقصة عفوية وابتسامة صادقة.. شاب من ذوي الهمم يخطف القلوب في حفل زفاف| صور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو مؤثر لشاب من ذوي الهمم، ظهر فيه وهو يرقص بعفوية وفرحة كبيرة خلال حضوره أحد حفلات الزفاف الشعبية، في مشهد خطف قلوب المتابعين وأثار حالة واسعة من الإعجاب والتفاعل.

وأظهر الفيديو الشاب وهو مندمج مع أجواء الحفل على أنغام الموسيقى، وسط تشجيع الحضور الذين حرصوا على مشاركته لحظات الفرح والرقص، ما أضفى أجواء إنسانية مميزة داخل القاعة.

وحصد مقطع الفيديو آلاف المشاهدات والتعليقات حيث أشاد المتابعون بعفوية الشاب وسعادته الصادقة، مؤكدين أن فرحته الحقيقية كانت كفيلة بنقل الطاقة الإيجابية لكل المتواجدين فى حفل الزفاف ومن شاهد الفيديو.