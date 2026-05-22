مواد حافظة شائعة في طعامنا تسبب ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

كشفت دراسة فرنسية حديثة عن وجود علاقة مقلقة بين بعض المواد الحافظة المستخدمة على نطاق واسع في الأطعمة المصنعة وارتفاع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والأزمات القلبية والسكتات الدماغية، ما أثار مخاوف جديدة بشأن تأثير الأطعمة فائقة المعالجة على صحة القلب.

مواد حافظة “طبيعية” تحت المجهر

وبحسب الدراسة المنشورة في دورية القلب الأوروبية، فإن تناول الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة شائعة قد يرتبط بزيادة خطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة تصل إلى 29%، إلى جانب ارتفاع خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بنسبة 16%.



وأشارت الدراسة إلى أن بعض المواد التي يعتقد كثيرون أنها آمنة أو “طبيعية”، مثل حمض الأسكوربيك المعروف بفيتامين C، وحمض الستريك، قد تكون مرتبطة أيضًا بزيادة خطر ارتفاع ضغط الدم عند استخدامها كمضافات غذائية في المنتجات المصنعة.

وأوضح الباحثون أن فيتامين C الموجود طبيعيًا في الفواكه والخضروات يختلف عن الشكل المصنع المستخدم كمادة حافظة داخل المنتجات الغذائية، مؤكدين أن التأثيرات الصحية قد تختلف بين المصدرين.

الأطعمة المصنعة ليست المتهم الوحيد

وأكد الباحثون أن المواد الحافظة لا تقتصر فقط على الأطعمة فائقة المعالجة، بل أصبحت موجودة في عدد كبير من المنتجات الغذائية اليومية، ما يجعل التعرض لها شائعًا بين المستهلكين.

وشملت الدراسة أكثر من 112 ألف شخص في فرنسا، حيث تابع الباحثون الأنظمة الغذائية للمشاركين لسنوات، مع تحليل المكونات الغذائية وربطها بالحالة الصحية للمشاركين.

أخطر المواد الحافظة المرتبطة بارتفاع ضغط الدم

ورصدت الدراسة عددًا من المواد الحافظة المرتبطة بزيادة مخاطر أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، من بينها:

ـ نترات الصوديوم المستخدمة في اللحوم المصنعة مثل اللانشون والبسطرمة

ـ سوربات البوتاسيوم الموجودة في المخبوزات والصلصات والأجبان

ـ ميتابيسلفيت البوتاسيوم المستخدم في العصائر والمشروبات المخمرة

ـ حمض الأسكوربيك وحمض الستريك المستخدمان لمنع تغير لون الأطعمة

علاقة محتملة بالسرطان والسكري

ولم تتوقف النتائج عند أمراض القلب فقط، إذ أشارت أبحاث سابقة للفريق نفسه إلى ارتباط بعض المواد الحافظة بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان، مثل سرطان البروستاتا والثدي.

ورغم أن الدراسة لا تثبت علاقة سببية مباشرة، فإن الخبراء أكدوا أن النتائج تستدعي المزيد من الأبحاث، خاصة مع الانتشار الواسع للأطعمة المصنعة في الأنظمة الغذائية الحديثة.

كيف تقلل خطر التعرض للمواد الحافظة؟

وينصح خبراء التغذية بالاعتماد على الأطعمة الطازجة أو قليلة التصنيع، مع تقليل استهلاك اللحوم المصنعة والوجبات الجاهزة، وقراءة الملصقات الغذائية جيدًا قبل الشراء للتعرف على المضافات والمواد الحافظة المستخدمة.