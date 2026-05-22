قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأردن يدين محاولة تدنيس المسجد الأقصى بإدخال متطرفين إسرائيليين قرابين إلى إحدى باحاته
ترامب : تولى آرون لوكاس نائب جابارد منصب مدير الاستخبارات الوطنية بالإنابة أول يوليو
سعر الذهب عيار 21 بختام تعاملات اليوم الجمعة.. اخر تحديث
موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في القاهرة والمحافظات
الصحة تكشف حقيقة نقص أدوية الكلى في الأسواق
مجموعة الهبوط .. البنك الأهلي يفوز على فاركو بهدف نظيف بالدوري
مواد حافظة شائعة في طعامنا تسبب ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية
بسبب مشادة كلامية .. الداخلية توضح حقيقة اختطاف ركاب على طريق بنها
استبعاد 6 لاعبين بارزين من قائمة منتخب إنجلترا في كأس العالم
بسبب نظام التعويضات.. الأندية المصرية تنتظر عوائد ضخمة من كأس العالم 2026
رقصة عفوية وابتسامة صادقة.. شاب من ذوي الهمم يخطف القلوب في حفل زفاف| صور
أهم الأعمال يوم عرفة.. اغتنم أفضل الطاعات المستحبة لنيل المغفرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول تعليق من حلمي علام بعد توليه منصبا في رايو فاليكانو

رايو فاليكانو
رايو فاليكانو
قسم الرياضة

علق حلمي علام، مستشار رايو فاليكانو الجديد في منطقة السعودية ومصر على منصبه الجديد داخل النادي الإسباني.

وقال علام: "سعيد جداً بوجودي اليوم في إسبانيا وفي أكاديمية رايو فايكانو. اهتمام النادي في الفترة المقبلة سيكون الاستعانة بـ (أو ضم) كوادر عربية، وفي المرحلة المقبلة سيكون هناك تعاون كبير. شكراً سيباستيان، شكراً كوريا".

أعلن نادي رايو فاليكانو الإسباني، تعيين حلمي علام مستشارًا للنادي في مصر والسعودية، ضمن خطة النادي لتعزيز حضوره واكتشاف المواهب في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وجاء الإعلان الرسمي خلال زيارة حلمي علام إلى العاصمة الإسبانية مدريد إذ جرى توقيع الاتفاق داخل مقر النادي على هامش مؤتمر صحفي شهد الكشف عن تفاصيل التعاون الجديد بين الطرفين.

وبحسب الاتفاق سيتولى حلمي علام مهمة متابعة واكتشاف اللاعبين المميزين في مصر والسعودية إلى جانب المساهمة في تطوير وتأهيل مدربي كرة القدم بما يخدم استراتيجية النادي الإسباني في بناء شبكة فنية قوية داخل المنطقة العربية والاستفادة من المواهب الكروية التي تزخر بها.

من هو حلمي علام؟

ويعد حلمي علام أحد الأسماء الرياضية البارزة في الفترة الحالية داخل القارة الإفريقية في ظل امتلاكه خبرات متنوعة على المستويين الإداري والفني فضلًا عن حصوله على درجة ماجستير إدارة كرة القدم من مدينة برشلونة الإسبانية وهو ما عزز من حضوره في العديد من الملفات الرياضية المتعلقة بالتطوير والتخطيط الكروي.

حلمي علام رايو فاليكانو فاليكانو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن

زلزال

زلزال بقوة 2.1 درجة يضرب شرق القاهرة.. والمعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح التفاصيل

البريد المصري

البريد المصري يستعد لإطلاق تطبيق جديد للخدمات المالية والحكومية

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن.. آخر تحديث بعد قرار البنك المركزي

عمرو الجنايني

عاد واعتذر.. "ولو كره الكافرون" تورط الجنايني بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري

ارشيفية

الفضيحة تكتمل.. إحالة طليقة حفيد أغنى عائلة عربية وصديقتها للجنايات| خاص

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه قبل عيد الأضحى..كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو

دموع المجد.. الأسرار الخفية وراء انهيار رونالدو بعد التتويج بالدوري

حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026 وخطة تشغيل القطارات الإضافية

حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026 وخطة تشغيل القطارات الإضافية

سعر الدولار اليوم الخميس 21 مايو 2026 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الخميس 21 مايو 2026 في البنوك المصرية

بالصور

مراجعة علمية تثير الجدل بشأن فاعلية مكملات فيتامين د لصحة العظام

مكملات الكالسيوم وفيتامين D ليست فعالة في الوقاية من الكسور
مكملات الكالسيوم وفيتامين D ليست فعالة في الوقاية من الكسور
مكملات الكالسيوم وفيتامين D ليست فعالة في الوقاية من الكسور

توافد النجوم إلى العرض الخاص لفيلم dogs 7 .. صور

عرض فيلم 7 Dogs
عرض فيلم 7 Dogs
عرض فيلم 7 Dogs

مواد حافظة شائعة في طعامنا تسبب ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

ارشيفية
ارشيفية
ارشيفية

أسهل وألذ أكلات عيد الأضحى .. 4 قطع لحم مثالية للشوى

أفضل قطع اللحوم للشواء
أفضل قطع اللحوم للشواء
أفضل قطع اللحوم للشواء

فيديو

إصابة مسلم

بزجاجة.. شقيقة مسلم تتهم زوجته بالتسبب في إصابته بـ45 غـ.رزة في يده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد