علام مستشارًا لنادي فاليكانو الإسباني

أعلن نادي رايو فاليكانو الإسباني، تعيين حلمي علام مستشارًا للنادي في مصر والسعودية، ضمن خطة النادي لتعزيز حضوره واكتشاف المواهب في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وجاء الإعلان الرسمي خلال زيارة حلمي علام إلى العاصمة الإسبانية مدريد إذ جرى توقيع الاتفاق داخل مقر النادي على هامش مؤتمر صحفي شهد الكشف عن تفاصيل التعاون الجديد بين الطرفين.

وبحسب الاتفاق سيتولى حلمي علام مهمة متابعة واكتشاف اللاعبين المميزين في مصر والسعودية إلى جانب المساهمة في تطوير وتأهيل مدربي كرة القدم بما يخدم استراتيجية النادي الإسباني في بناء شبكة فنية قوية داخل المنطقة العربية والاستفادة من المواهب الكروية التي تزخر بها.

من هو حلمي علام

ويعد حلمي علام أحد الأسماء الرياضية البارزة في الفترة الحالية داخل القارة الإفريقية في ظل امتلاكه خبرات متنوعة على المستويين الإداري والفني فضلًا عن حصوله على درجة ماجستير إدارة كرة القدم من مدينة برشلونة الإسبانية وهو ما عزز من حضوره في العديد من الملفات الرياضية المتعلقة بالتطوير والتخطيط الكروي.