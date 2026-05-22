الرئاسة الفلسطينية ترحب بالبيان الأوروبي المشترك الداعي لوقف التوسع الاستيطاني

رحبت الرئاسة الفلسطينية اليوم / الجمعة / بالبيان المشترك الصادر عن قادة مجموعة الدول الأربع الأوروبية (المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا) بالإضافة إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا، والذي أدانوا فيه تصاعد عنف المستوطنين، وسياسات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأكدوا عدم شرعية الاستيطان بموجب القانون الدولي.

واعتبرت الرئاسة - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن هذا البيان يمثل خطوة هامة في الاتجاه الصحيح، وموقفا دوليا قويا يدعم الشرعية الدولية، ويرفض الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تدمر بشكل ممنهج حل الدولتين، داعية إلى وضع آليات جدية وحقيقية لتحويل هذه المواقف الهامة، إلى خطوات فعلية للضغط على سلطات الاحتلال لوقف إجراءاتها المخالفة للشرعية الدولية والقانون الدولي.