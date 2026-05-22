جوجل تطلق Project Spark وكيل الذكاء الاصطناعي الأقوى عالميا

كشفت شركة جوجل الأمريكية رسميا عن مشروعها البرمجي الأحدث والأكثر طموحاً في قطاع الذكاء الاصطناعي تحت اسم "Project Spark"، والذي يمثل الجيل الجديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي الفائق التفاعلية.

وأفاد تقرير نشره موقع "CBS News" الإخباري، بأن هذا الابتكار التكنولوجي لعام 2026 يتجاوز حدود المساعدات الرقمية التقليدية التي تكتفي بالرد على الأسئلة، لينتقل إلى مرحلة "الوكيل التنفيذي المحترف" القادر على إدارة الحواسب وإنجاز المعاملات الرقمية المعقدة بالكامل نيابة عن المستخدم.

التحكم الذكي في متصفحات الويب والتطبيقات المكتبية

تستهدف جوجل من خلال "Project Spark" تمكين نموذج "Gemini" من التفاعل المباشر مع واجهات التشغيل والبرمجيات كإنسان رقمي؛ وبموجب الآلية الهندسية للمشروع، يستطيع الوكيل الذكي قراءة ما يعرض على شاشة الكمبيوتر، وتحريك مؤشر الفأرة، والكتابة داخل الحقول المخصصة، مما يتيح له تنفيذ مهام وظيفية كاملة مثل حجز تذاكر الطيران، ومقارنة أسعار المنتجات عبر المتاجر الإلكترونية، وتنسيق جداول البيانات والملفات الإدارية المعقدة بنقرة زر واحدة وبناءً على أمر صوتي مبسط.

أتمتة خطط العمل وحماية صارمة لخصوصية البيانات

تمنح خوارزميات التعلم العميق المدمجة في المنصة ميزات أتمتة متطورة للغاية تفهم سياق العمل طويل المدى وتتعلم من سلوك المستخدم اليومي؛ وحرص مصممو الأمن السيبراني في جوجل على بناء جدار حماية برمجي مشدد يحيط بعمليات "Spark"، لضمان عدم مشاركة البيانات الحساسة أو الأرقام التعريفية والمالية مع أي خوادم خارجية، مع إعطاء المستخدم سلطة الرقابة اللحظية لإيقاف أو تعديل أي إجراء حوسبي يتخذه الوكيل الذكي أثناء عمله على تطبيقات "Google Workspace".

إعادة تشكيل خريطة الوظائف الرقمية والإنتاجية

تخطط الشركة السير قُدماً في إتاحة المشروع الجديد تدريجياً لقطاع المطورين ومحرري البيانات ومسؤولي الشركات عبر حزم ترقيات سحابية محدثة؛ وأوضح المحللون الفنيون أن هذا التحول التقني سيعيد رسم خريطة الوظائف الرقمية، حيث تساهم الاستعانة بالوكلاء الأذكياء في خفض ساعات العمل المهدرة في إدخال البيانات التقليدية بنسبة تصل إلى 40%، مما يتيح للمحترفين وصناع المحتوى في مصر والعالم التركيز على الإبداع والتخطيط الاستراتيجي ورفع كفاءة الإنتاج الكلية.

يبرهن إطلاق جوجل لمشروع "Project Spark" على أن صناعة التكنولوجيا قد غادرت رسمياً عصر التلقين البرمجي لتدخل عصر التنفيذ الذكي المستقل؛ ومع اقتراب وصول هذا الوكيل الخارق للأسواق العالمية، تشتعل المنافسة الشرسة بين جوجل ومايكروسوفت على معصم وبيئات عمل المستخدمين، لتثبت البرمجيات يوماً بعد يوم أنها المحرك الأساسي لصياغة مستقبل الحياة البشرية الرقمية.