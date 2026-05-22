قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو الحزب الديمقراطي: خسارة المرشح توماس ماسي في ولاية كنتاكي ضربة لمعارضي ترامب
رسوب العشرات من طلاب أولى و2 ثانوي في مدرسة فنية تجارية بالبحيرة.. مستندات
رواتب تصل لـ 15 ألف جنيه.. 3260 وظيفة بمحطة الضبعة النووية ومدينتي 6 أكتوبر والعبور
ترامب: لن أذهب إلى حفل زفاف ابني غدا
هل وفاة الشخص يوم الجمعة يكون من حسن الخاتمة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
Forum.. تطبيق جديد من ميتا للمجموعات والمنتديات
عملاق إسباني يتحرك لضم محمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول.. ما القصة؟
عبدالله السعيد : موسم كامل مليء بالتعب والمعارك الصامتة
اكتشف علاقة لية الخروف بمرض السرطان
اتهامات باعتداءات جنسية وتعذيب لناشطي “أسطول الحرية” بالسجون الإسرائيلية
حقق أرقاما تاريخية جديدة.. الونش: مسيرتي الممتدة مع الزمالك والمنتخب شرف ما بعده شرف
كاف يختار مجدي سليمان حكما مساعدا في مباراة أوغندا وغانا بأمم إفريقيا للناشئين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تطلق Project Spark وكيل الذكاء الاصطناعي الأقوى عالميا

Project Spark
Project Spark
احمد الشريف

كشفت شركة جوجل الأمريكية رسميا عن مشروعها البرمجي الأحدث والأكثر طموحاً في قطاع الذكاء الاصطناعي تحت اسم "Project Spark"، والذي يمثل الجيل الجديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي الفائق التفاعلية.

وأفاد تقرير نشره موقع "CBS News" الإخباري، بأن هذا الابتكار التكنولوجي لعام 2026 يتجاوز حدود المساعدات الرقمية التقليدية التي تكتفي بالرد على الأسئلة، لينتقل إلى مرحلة "الوكيل التنفيذي المحترف" القادر على إدارة الحواسب وإنجاز المعاملات الرقمية المعقدة بالكامل نيابة عن المستخدم.

التحكم الذكي في متصفحات الويب والتطبيقات المكتبية

تستهدف جوجل من خلال "Project Spark" تمكين نموذج "Gemini" من التفاعل المباشر مع واجهات التشغيل والبرمجيات كإنسان رقمي؛ وبموجب الآلية الهندسية للمشروع، يستطيع الوكيل الذكي قراءة ما يعرض على شاشة الكمبيوتر، وتحريك مؤشر الفأرة، والكتابة داخل الحقول المخصصة، مما يتيح له تنفيذ مهام وظيفية كاملة مثل حجز تذاكر الطيران، ومقارنة أسعار المنتجات عبر المتاجر الإلكترونية، وتنسيق جداول البيانات والملفات الإدارية المعقدة بنقرة زر واحدة وبناءً على أمر صوتي مبسط.

أتمتة خطط العمل وحماية صارمة لخصوصية البيانات

تمنح خوارزميات التعلم العميق المدمجة في المنصة ميزات أتمتة متطورة للغاية تفهم سياق العمل طويل المدى وتتعلم من سلوك المستخدم اليومي؛ وحرص مصممو الأمن السيبراني في جوجل على بناء جدار حماية برمجي مشدد يحيط بعمليات "Spark"، لضمان عدم مشاركة البيانات الحساسة أو الأرقام التعريفية والمالية مع أي خوادم خارجية، مع إعطاء المستخدم سلطة الرقابة اللحظية لإيقاف أو تعديل أي إجراء حوسبي يتخذه الوكيل الذكي أثناء عمله على تطبيقات "Google Workspace".

إعادة تشكيل خريطة الوظائف الرقمية والإنتاجية

تخطط الشركة السير قُدماً في إتاحة المشروع الجديد تدريجياً لقطاع المطورين ومحرري البيانات ومسؤولي الشركات عبر حزم ترقيات سحابية محدثة؛ وأوضح المحللون الفنيون أن هذا التحول التقني سيعيد رسم خريطة الوظائف الرقمية، حيث تساهم الاستعانة بالوكلاء الأذكياء في خفض ساعات العمل المهدرة في إدخال البيانات التقليدية بنسبة تصل إلى 40%، مما يتيح للمحترفين وصناع المحتوى في مصر والعالم التركيز على الإبداع والتخطيط الاستراتيجي ورفع كفاءة الإنتاج الكلية.

يبرهن إطلاق جوجل لمشروع "Project Spark" على أن صناعة التكنولوجيا قد غادرت رسمياً عصر التلقين البرمجي لتدخل عصر التنفيذ الذكي المستقل؛ ومع اقتراب وصول هذا الوكيل الخارق للأسواق العالمية، تشتعل المنافسة الشرسة بين جوجل ومايكروسوفت على معصم وبيئات عمل المستخدمين، لتثبت البرمجيات يوماً بعد يوم أنها المحرك الأساسي لصياغة مستقبل الحياة البشرية الرقمية.

جوجل شركة جوجل الذكاء الاصطناعي Project Spark

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن

البريد المصري

البريد المصري يستعد لإطلاق تطبيق جديد للخدمات المالية والحكومية

زلزال

زلزال بقوة 2.1 درجة يضرب شرق القاهرة.. والمعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح التفاصيل

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن.. آخر تحديث بعد قرار البنك المركزي

عمرو الجنايني

عاد واعتذر.. "ولو كره الكافرون" تورط الجنايني بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري

فيات باندا 2028

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

ترشيحاتنا

الجونة

الجونة يقلب الطاولة على طلائع الجيش ويحقق فوزا مثيرا 2-1 في الدوري المصري

محمد عواد

محمد عواد: حمل درع الدوري شرف وإهداؤه لجماهير الزمالك لحظة لا تُنسى

شيكوبانزا

شيكو بانزا : أحب ثلاثي الأهلي .. وهم لاعبون كبار

بالصور

بتكلفة 5 ملايين جنيه.. افتتاح مسجد بقرية ميت ركاب بالزقازيق

مسجد
مسجد
مسجد

أسباب ارتفاع الكوليسترول مضاعفاته الخطيرة.. وأفضل طرق علاجه

متى يصبح الكوليسترول خطرًا؟
متى يصبح الكوليسترول خطرًا؟
متى يصبح الكوليسترول خطرًا؟

النظام الغذائي الأمثل لمن يعاني من السكري وارتفاع ضغط الدم معا

العلاقة بين السكري وارتفاع ضغط الدم والنظام الصحي
العلاقة بين السكري وارتفاع ضغط الدم والنظام الصحي
العلاقة بين السكري وارتفاع ضغط الدم والنظام الصحي

لا تتجاهلها أبدا.. سخونة القدمين المفاجأة علامة على مشكلة خطيرة في الأعصاب

ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟

فيديو

إصابة مسلم

بزجاجة.. شقيقة مسلم تتهم زوجته بالتسبب في إصابته بـ45 غـ.رزة في يده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد