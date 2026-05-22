ترامب: لن أذهب إلى حفل زفاف ابني غدا

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على موقعه للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: “كنت أتمنى بشدة أن أكون مع ابني وخطيبته (في حفل زفافهما)، لكن الظروف وحبي للولايات المتحدة لا يسمحان لي بذلك”.

وأضاف ترامب، من المهم أن أبقى في واشنطن، في البيت الأبيض، خلال هذه الفترة المهمة"، سيُقام حفل الزفاف الذي سيُعقد في جزر البهاما، غداً.

وفي وقت سابق، أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تفاعلاً واسعاً؛ بعد تصريح ساخر أدلى به خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، رداً على سؤال بشأن حضوره حفل زفاف نجله هذا الأسبوع.

وقال ترامب: «إذا حضرت؛ سأُقتل، وإذا لم أحضر؛ ستقتلني وسائل الإعلام»، في إشارة ساخرة إلى الانتقادات والتغطية الإعلامية المكثفة التي تلاحقه باستمرار، سواء في ظهوره العلني أو غيابه عن المناسبات العامة والعائلية.

وأضاف أن نجله يرغب في حضوره حفل الزفاف، موضحاً أن المناسبة ستكون صغيرة ومحدودة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه سيحاول الحضور رغم ارتباطاته الكثيرة والاهتمام الإعلامي الكبير بتحركاته.

وسرعان ما انتشر التصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول المستخدمون كلمات ترامب على نطاق واسع، معتبرين أنها تعكس أسلوبه المعتاد القائم على السخرية وإثارة الجدل خلال المؤتمرات والظهور الإعلامي.

كما رأى متابعون أن ترامب استغل السؤال؛ لتوجيه انتقاد غير مباشر لوسائل الإعلام الأمريكية، التي تتابع تفاصيل حياته الشخصية والعائلية بصورة مستمرة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات السياسية المقبلة في الولايات المتحدة.