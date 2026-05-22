قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب عيار 21 بختام تعاملات اليوم الجمعة.. اخر تحديث
موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في القاهرة والمحافظات
الصحة تكشف حقيقة نقص أدوية الكلى في الأسواق
مجموعة الهبوط .. البنك الأهلي يفوز على فاركو بهدف نظيف بالدوري
مواد حافظة شائعة في طعامنا تسبب ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية
بسبب مشادة كلامية .. الداخلية توضح حقيقة اختطاف ركاب على طريق بنها
استبعاد 6 لاعبين بارزين من قائمة منتخب إنجلترا في كأس العالم
بسبب نظام التعويضات.. الأندية المصرية تنتظر عوائد ضخمة من كأس العالم 2026
رقصة عفوية وابتسامة صادقة.. شاب من ذوي الهمم يخطف القلوب في حفل زفاف| صور
أهم الأعمال يوم عرفة.. اغتنم أفضل الطاعات المستحبة لنيل المغفرة
تركي آل الشيخ عن العلاقات المصرية - السعودية: لن نكون إلا معاً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: تولسي جابارد ستترك رئاسة الـ CIA يوم 30 يونيو

تولسي جابارد مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية الـ (CIA)
تولسي جابارد مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية الـ (CIA)
القسم الخارجي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية الـ(CIA) تولسي جابارد ستغادر منصبها رسميًا في 30 يونيو المقبل، منهية بذلك فترة قيادتها لأجهزة الاستخبارات الأمريكية التي بدأت مطلع عام 2025. 

وجاء هذا الإعلان؛ بعد تقديم “جابارد” استقالتها من منصبها، في خطوة عزتها إلى ظروف عائلية خاصة تتطلب تفرغها خلال المرحلة المقبلة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، من بينها شبكة “فوكس نيوز”.

وأكد ترامب في تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض، أن جابارد أبلغته بقرارها قبل أسابيع، مشيدًا بأدائها خلال فترة توليها المنصب.

واعتبر أنها أسهمت في تعزيز التنسيق بين وكالات الاستخبارات الأمريكية، وتحسين آليات تبادل المعلومات الأمنية.

وأضاف أن الإدارة ستبدأ إجراءات “اختيار خليفة لها” خلال الفترة المقبلة؛ لضمان انتقال سلس للمهام والمسؤوليات الأمنية الحساسة.

وتُعد “جابارد” واحدة من أبرز الشخصيات السياسية التي انتقلت من الحزب الديمقراطي إلى دعم ترامب خلال السنوات الأخيرة.

وشغلت “جابارد” سابقًا، منصب نائبة في الكونجرس عن ولاية هاواي، قبل أن يرشحها ترامب لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية، وهو المنصب المسؤول عن الإشراف على مجتمع الاستخبارات الأمريكي الذي يضم 18 وكالة ومؤسسة أمنية واستخباراتية.

ووفقًا لرسالة الاستقالة التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية؛ فإن قرار “جابارد” جاء بسبب تدهور الحالة الصحية لزوجها أبراهام ويليامز، الذي شُخِّص بإصابته بنوع نادر من سرطان العظام، الأمر الذي دفعها إلى إعطاء الأولوية لعائلتها خلال المرحلة المقبلة.

وأعربت “جابارد” عن امتنانها للرئيس ترامب، على الثقة التي منحها إياها، مؤكدة أن خدمة الولايات المتحدة في هذا المنصب كانت من أبرز محطات حياتها المهنية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية 30 يونيو تولسي جابارد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن

زلزال

زلزال بقوة 2.1 درجة يضرب شرق القاهرة.. والمعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح التفاصيل

البريد المصري

البريد المصري يستعد لإطلاق تطبيق جديد للخدمات المالية والحكومية

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن.. آخر تحديث بعد قرار البنك المركزي

عمرو الجنايني

عاد واعتذر.. "ولو كره الكافرون" تورط الجنايني بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري

ارشيفية

الفضيحة تكتمل.. إحالة طليقة حفيد أغنى عائلة عربية وصديقتها للجنايات| خاص

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه قبل عيد الأضحى..كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

ترشيحاتنا

أرتيتا

أرتيتا بعد تتويج آرسنال بالدوري الإنجليزي: تخيلت رفع الكأس منذ شهور.. وهدفنا دوري الأبطال

رامي ربيعة

ربيعة يتفوق على النني.. العين يفوز بكأس الإمارات على حساب الجزيرة

اقطاي

خالد الغندور يهنئ الأهلي بصفقة أقطاي عبد الله مهاجم إنبي.. تفاصيل

بالصور

توافد النجوم إلى العرض الخاص لفيلم dogs 7 .. صور

عرض فيلم 7 Dogs
عرض فيلم 7 Dogs
عرض فيلم 7 Dogs

مواد حافظة شائعة في طعامنا تسبب ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

ارشيفية
ارشيفية
ارشيفية

أسهل وألذ أكلات عيد الأضحى .. 4 قطع لحم مثالية للشوى

أفضل قطع اللحوم للشواء
أفضل قطع اللحوم للشواء
أفضل قطع اللحوم للشواء

كيف تتخلص منه؟.. أسباب غير متوقعة لحدوث الصداع

أسباب غير متوقعة لحدوث الصداع وكيف تتخلص منه
أسباب غير متوقعة لحدوث الصداع وكيف تتخلص منه
أسباب غير متوقعة لحدوث الصداع وكيف تتخلص منه

فيديو

إصابة مسلم

بزجاجة.. شقيقة مسلم تتهم زوجته بالتسبب في إصابته بـ45 غـ.رزة في يده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد