مصدر باكستاني: هناك قلق من أن صبر ترامب ينفد لكننا نعمل على تسريع وتيرة نقل الرسائل بين الجانبين

ذكرت وكالة رويترز عن مصدر باكستاني، أنّ هناك قلق من أن صبر ترامب ينفد لكننا نعمل على تسريع وتيرة نقل الرسائل بين الجانبين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق أكدت باكستان أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لخفض التصعيد وتحقيق الاستقرار والسلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط.

وقال المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد - خلال إحاطة مجلس الأمن حول "الوضع في الشرق الأوسط"، وفقا لما ذكره راديو باكستان، اليوم الأربعاء، إن بلاده تبذل جهودا حثيثة لتيسير الحوار الدبلوماسي بين الأطراف المعنية، معربا عن شكره للأطراف وجميع الشركاء وللأمين العام للأمم المتحدة على دعم هذه الجهود.

وأوضح أن باكستان ستواصل دورها البناء لتيسير الحوار بين الأطراف من أجل التوصل لنتائج مثمرة.