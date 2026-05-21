باكستان تدعو إلى الالتزام بالقانون الدولي وخاصة في فلسطين

دعت باكستان إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق والالتزام بالقانون الدولي وخاصة في فلسطين.

وقال المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة عاصم إفتخار أحمد - خلال مناقشة مفتوحة في مجلس الأمن الدولي حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة - إن المعاناة الهائلة للمدنيين تتطلب وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق والمساءلة عن الانتهاكات، بالإضافة إلى الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة.

وأضاف أحمد - حسبما ذكر راديو "باكستان" في نسخته الإنجليزية اليوم الخميس - أن باكستان ستواصل تأييد الجهود الرامية إلى دعم القانون الدولي وتعزيز التسوية السلمية للنزاعات وحماية المدنيين أينما تعرضوا للتهديد.