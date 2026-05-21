ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق فى شقة سكنية بقليوب

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى شقة سكنية بمنطقة منطي بدائرة مركز شرطة قليوب دون إصابات أو خسائر بشرية، لمعرفة اسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.



تلقي اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحمايةالمدنية بالقليوبية إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة منطي دائرة مركز شرطة قليوب.



وانتقلت ضباط شرطة مركز قليوب وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء مدعمة بسيارة إسعاف وبفضل جهود رجال قوات الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقي المبنى والعقارات المجاورة وفرض كردون أمنى بمحيط نشوب الحريق حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين، وأسفر الحريق عن إصابة شخص وتم تلقي الإسعافات بموقع الحريق.



وكشفت المعاينة الأولية نشوب حريق داخل غرفة نوم بشقة سكنية بالطابق الثاني علوي واتت النيران على محتويات الغرفة.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث وسؤال صاحب الشقة وشهود العيان.