شوبير يحسم الجدل بشان مشاركة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة إمكانية مشاركة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا رغم احتلاله المركز الثالث في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية قائلا “البعض بيسأنلي عن حقيقة مشاركة 3 أندية من بعض الدول في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، الحقيقة اه كان فيه تفكير لكنه انتهى وتم التراجع عنه وهما فريقين فقط اللي هيشاركوا من مصر في دوري الأبطال الزمالك وبيراميدز”.

وأضاف : “الأهلي لا يحب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وخبر مشاركته في البطولة دي خبر حزين للنادي ولاعبيه وجماهيره، خاصة إن الأهلي لم يغب عن دوري أبطال أفريقيا منذ 23 عاما ”