مباحثات مصرية بولندية لتعزيز التعاون في السيارات والسكك الحديدية والطاقة المتجددة

خطوات ناجحة وفقا لرؤية واضحة تنتهجها الهيئة العربية للتصنيع لجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون مع كبرى الخبرات العالمية، في مجالات التصنيع المختلفة.

في هذا السياق، استقبل اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع, ميهاو موركوتشينسكى، سفير جمهورية بولندا بالقاهرة والوفد المرافق.

خلال اللقاء، تم عرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع بشأن أهمية الاستثمار وتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا، بما في ذلك تدريب الكوادر البشرية وفقا لآليات التصنيع الرقمي.

كما تناولت المباحثات، بحث الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع وما تتمتع به الصناعة البولندية من خبرات متميزة في مجال الصناعات الدفاعية والمدنية، ومنها صناعة السيارات والسكك الحديدية ووسائل النقل صديقة البيئة والإلكترونيات والتحول الرقمي والبرمجيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة ومحطات معالجة المياه والصناعات الطبية والأثاث ومجالات التصنيع المتعددة.



العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك وزيادة فرص الاستثمار

في هذا الصدد، أوضح اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك وزيادة فرص الاستثمار والشراكة في مجالات صناعية جديدة، لافتا إلى الترحيب بالتعاون مع الشركات البولندية الراغبة في الاستثمار والتوسع في مصر كبوابة لأسواق الشرق الأوسط والدول الأفريقية والعربية.

السوق المصرية جاذبة للاستثمارات البولندية

من جانبه، أكد ميهاو موركوتشينسكى، سفير جمهورية بولندا بالقاهرة، أن السوق المصرية جاذبة للاستثمارات البولندية وتشكل أهمية استراتيجية للمنطقة الأفريقية والعربية، معربا عن تطلعه إلي أهمية دعوة كبرى الشركات البولندية لتفقد مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية لبحث الاستفادة من الإمكانيات الاستثمارية الكبيرة في الهيئة، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري المستهدف بين البلدين خلال الفترة القادمة، الأمر الذي من شأنه المساهمة في إقامة شراكات صناعية واعدة وفتح آفاق الاستثمار وتبادل الخبرات والتكامل بين الجانبين.