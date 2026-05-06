الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
العربية للتصنيع: تعزيز التعاون وزيادة فرص الاستثمار مع كبرى الشركات الأرمينية

رئيس "العربية للتصنيع" يبحث مع سفير أرمينيا فتح آفاق جديدة من التعاون والشراكة والاستثمار في كافة مجالات التصنيع المختلفة
رئيس "العربية للتصنيع" يبحث مع سفير أرمينيا فتح آفاق جديدة من التعاون والشراكة والاستثمار في كافة مجالات التصنيع المختلفة
كريم الخطيب

تحرص الهيئة العربية للتصنيع على تعزيز التعاون والشراكة والاستثمار في كافة مجالات التصنيع المختلفة .

وفي هذا السياق، أجريت مباحثات اللواء مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع مع أرمين ساركيسيان سفير جمهورية أرمينيا بالقاهرة والوفد المرافق.  

زيادة نسب التصنيع المحلي 

خلال الزيارة، تم عرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع بشأن تعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من مجالات الصناعة المختلفة، بما في ذلك تدريب الكوادر البشرية .

كما تناولت المباحثات، بحث عقد الشراكات، بالاستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع وما تتمتع به الصناعة الأرمينية من خبرات في مجال الصناعات الدفاعية والمدنية ومنها الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات والذكاء الإصطناعي  وصناعة السيارات ووسائل النقل والطاقة المتجددة ومحطات معالجة المياه ومجالات التصنيع المتعددة.

في هذا الصدد، أوضح اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك وزيادة فرص الاستثمار والشراكة مع كبرى الشركات الأرمينية في مجالات صناعية جديدة  والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية، لافتا إلى دراسة زيادة الفرص التسويقية للمنتجات المشتركة في أسواق  الدول الإفريقية والعربية.


وأشار إلى ترحيب الهيئة بزيارة كبرى الشركات والمستثمرين بجمهورية أرمينيا لمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع، للتعرف على الإمكانيات التصنيعية المتميزة بالهيئة ودراسة سبل تعزيز الشراكة في المجالات ذات الإهتمام المشترك.

من جانبه، أوضح أرمين ساركيسيان سفير جمهورية أرمينيا بالقاهرة أن السوق المصري جاذبا للاستثمارات الأرمينية ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة الإفريقية  والعربية، لافتا لحرص كبرى الشركات الأرمينية وتطلعهم للتعاون وعقد الشراكات مع  الهيئة العربية للتصنيع، الظهير الصناعي للدولة المصرية ,في كافة مجالات الصناعة المتعددة.

وأكد على وجود رغبة حقيقية لدى بلاده للتوسع في التعاون الاقتصادي مع مصر، مبديا  استعداده لبناء شراكات في عدة مجالات تكنولوجية خلال الفترة القادمة.


