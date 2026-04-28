منتجات الهيئة العربية للتصنيع "زيروتك" تحصل على اعتماد MFi من شركة Apple العالمية

أعلنت الهيئة العربية للتصنيع – مصنع الالكترونيات عن حصول منتجاتها من الشواحن (كابل + أدابتور) من شركة زيرو تك على اعتماد MFi من شركة Apple العالمية، في إنجاز يُعد الأول من نوعه، حيث يُعتبر مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع أول مصنع في مصر والشرق الأوسط يحصل على هذا الاعتماد في خطوة تعكس التطور الكبير الذي تشهده الصناعة الوطنية .

ويُعد اعتماد MFi (Made for iPhone/iPad) من أهم وأدق الشهادات العالمية في مجال الإلكترونيات، حيث تمنحه شركة Apple بعد اجتياز اختبارات صارمة تضمن أعلى مستويات الأمان والكفاءة والتوافق الكامل مع أجهزتها.

ويؤكد هذا الإنجاز قدرة مصنع الإلكترونيات على إنتاج منتجات تكنولوجية بمعايير عالمية، ويعكس نجاح استراتيجية توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على المنتج المصري في القطاعات التكنولوجية المتقدمة والتعاون مع شركات القطاع الخاص المتميزة مثل شركة (زيارتك) المصرية .

فتح أسواق جديدة إقليميًا ودوليًا

ويعكس حصول المنتجات على هذا الاعتماد مستوى الجودة والدقة في التصنيع داخل الهيئة، ويعزز من ثقة المستهلك في المنتج المحلي، إلى جانب دعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة إقليميًا ودوليًا.



ويُعد هذا التطور خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة الصناعة المصرية في مجال الإلكترونيات، ويؤكد أن المنتجات الوطنية أصبحت قادرة على المنافسة بقوة في الأسواق العالمية وفق أعلى معايير الجودة.