العربية للتصنيع تعتزم فتح مجالات جديدة للصناعات الدفاعية مع الكونغو

استقبل اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الفريق بانزا مويلامبوي جول رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة ووفد مرافق رفيع المستوى ,بحضور السفير جان بابتيست كاسونجو موسينغا سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية.

الامكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع

خلال الزيارة، تم بحث تعزيز آليات التعاون والاستفادة من الامكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية كافة احتياجات المشروعات التنموية والصناعات الدفاعية والأمنية بجمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة , وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في مختلف مجالات التصنيع.

في هذا الصدد، أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات الصناعية والإقتصادية وفتح منافذ جديدة للتصدير إلى إفريقيا.

وأعرب عن اعتزازه بالعلاقات المشتركة بين البلدين وأهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون من خلال فتح مجالات جديدة لكافة مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية، لافتا لاهتمام الهيئة العربية للتصنيع للمشاركة في المشروعات التنموية بجمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة.

وخلال تفقده،معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة ،حرص بلاده تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في كافة المجالات الصناعية والتنموية، مشيرا لاعتزازه بهذه الزيارة للهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية، لافتا لأهمية تنسيق الجهود لتحقيق التكامل وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع.