ملابسات تحطيم زجاج سيارة مهندس وسرقة مبلغ مالي من داخلها بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من تحطيم زجاج سيارته وسرقة مبلغ مالى ومتعلقات شخصية من داخلها حال توقفها بأحد الشوارع بمدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول مدينة نصر من (مهندس – مقيم بمحافظة الشرقية) بإكتشافه سرقة "مبلغ مالى وساعة يد" من داخل سيارته حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة بدر) ، وبحوزته "جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وساعة اليد" ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.